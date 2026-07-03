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Ocho detenidos y desmantelado el mayor punto de venta de cocaína al menudeo en Toledo

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Toledo, 3 jul (EFE).- La Policía Nacional ha desmantelado el mayor punto de venta de cocaína al menudeo de la ciudad de Toledo y ha detenido a ocho miembros de un clan familiar a quienes se les imputan los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

En un comunicado, la Policía ha explicado que a la vivienda utilizada como punto de distribución de la droga, situada en el barrio de Santa María de Benquerencia, acudían diariamente una media de 65 personas para comprar diferentes sustancias.

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La investigación, que está en marcha desde el mes de febrero, se centró en un pequeño grupo con lazos familiares entre ellos que utilizaba una vivienda en ese barrio toledano como punto de distribución de cocaína y otras sustancias.

El grupo actuaba de manera coordinada y, además, los cabecillas disponían de dos viviendas en la localidad de Magán (Toledo) que los investigadores sospechan que se estaría usando para apoyar la actividad criminal.

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En el registro del punto de venta de Santa María de Benquerencia se intervinieron una gran cantidad de envoltorios ya preparados para la venta: 244 de cocaína, 293 de hachís y 41 de marihuana.

Estas cantidades, junto con los 2.480 euros en efectivo hallados en el lugar, dan idea del volumen de ventas que diariamente atendía este punto de distribución.

Por otra parte, las viviendas de Magán ocultaban joyas y 193.000 euros en efectivo, en concreto 123.000 euros en una y 70.000 en la otra, repartidos en diferentes estancias.

Una parte del dinero (34.750 euros) fue recuperado cuando uno de los detenidos arrojó tres fajos por la ventana ante la inminente entrada de los agentes para realizar el registro. EFE

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