Nueve canteranos harán la pretemporada con Luis García Plaza

Sevilla, 3 jul (EFE).- El Sevilla de Luis García Plaza echará a andar este fin de semana con los habituales reconocimientos médicos y, ya el lunes, sobre el césped de la ciudad deportiva, con la novedad de nueve canteranos que han sido llamados por el técnico sevillista.

Por líneas, estarán los guardametas Rafa Romero, Loren Luchino y Sergio Recio, el central Iker Muñoz, los centrocampistas Nico Guillén y Edu Altozano,y los delanteros Manuel Ángel, Jesús Cruz e Ibra Sow.

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A estos nueve jugadores hay que sumarles a Alberto Flores, Castrín, Oso, Manu Bueno y Miguel Sierra, que no tenían dorsal del primer equipo en la campaña pasada pero que estaban ya integrados plenamente en la plantilla. EFE