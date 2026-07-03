Nagelsmann, octavo seleccionador que deja el cargo por resultados del Mundial

Dallas (EE.UU.), 3 jul (EFE).- El alemán Julian Nagelsmann, que hoy presentó su renuncia al frente de la selección germana, es el octavo seleccionador que deja el cargo como consecuencia de los resultados obtenidos por su equipo en el Mundial 2026.

La relación la abrió el francotunecino Sabri Lamouchi, relegado del cargo nada más comenzar el Mundial, después de perder por 5-1 contra Suecia, el 15 de junio.

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El checo Miroslav Koubek, el escocés Steve Clarke, el surcoreano Hong Myung-bo y el argentino Marcelo Bielsa, seleccionador uruguayo, renunciaron después de que sus selecciones no pasasen de la fase de grupos.

El argentino Sebastián Beccacece, técnico de Ecuador, el neerlandés Ronald Koeman y el alemán Julian Nagelsmann, lo hicieron por no superar los dieciseisavos de final.

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La lista de entrenadores que no continúan al frente de sus selecciones es la siguiente:

Sabri Lamouchi (Túnez)

Steve Clarke (Escocia)

Miroslav Koubek (República Checa)

Hong Myung-bo (Corea del Sur)

Marcelo Bielsa (Uruguay)

Sebastián Beccacece (Ecuador)

Ronald Koeman (Países Bajos)

Julian Nagelsmann (Alemania). EFE