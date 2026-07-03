Muere un trabajador al caer al vacío desde una plataforma cuando estaba podando

(Corrige en la NA5105 la localidad donde se ha producido el suceso, que es Villamanrique de la Condesa)

Sevilla, 3 jul (EFE).- Un trabajador ha perdido la vida tras precipitarse de altura cuando podaba en la localidad sevillana de Villamanrique de la Condesa, según ha informado el 112.

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El siniestro ha tenido lugar en una casa palacio situada en la calle Sor María del Coro minutos antes de las 9:30 horas, cuando el trabajador realizaba labores de mantenimiento en el jardín.

Al parecer, el hombre se precipitó cuando se desprendió la canasta de una máquina elevadora desde la que podaba los árboles.

Desde la sala coordinadora se ha movilizado de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil.

Los servicios sanitarios desplazados al lugar nada han podido hacer por salvarle la vida y solo han podido confirmar su fallecimiento.

El 112 ha informado del siniestro a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales. EFE

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