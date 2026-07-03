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Los muchos orgullos de Mon Laferte: "Hoy tiene mala fama decir que eres feminista"

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Javier Herrero.

Madrid, 3 jul (EFE).- Celebra Mon Laferte que "en sus 40" y cuando "hay esta idea" de que las mujeres en la música tienen "una fecha de caducidad", esté viviendo con España su "etapa de enamoramiento máximo", con su concierto más multitudinario en enero en el Movistar Arena y, este sábado, como portavoz de los derechos LGTBIQ+ en el MADO 2026.

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"Es lamentable retroceder cuando se ganan derechos y hay mucha gente luchando por ellos", subraya en una entrevista por EFE ante lo que significa su participación en este evento en Madrid "en una medio ola de conservadurismo en el mundo en general, también en Latinoamérica con muchos nuevos presidentes de extrema derecha".

Añade en ese sentido que ser una de las artistas de las celebraciones del Orgullo madrileño le produce "mucha felicidad a nivel personal" porque para ella "el tema principal de su obra es celebrar el amor y la diversidad" y lo une a su propia significación como feminista con todas las letras, tanto en sus actos como en su música.

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"Tiene mala fama últimamente decir que eres feminista, pero es que para mí no existe otra forma de ver el mundo, porque feminista es que todos tengamos los mismos derechos. Creo que tiene mala fama porque se ha entendido de una manera distinta, como que quieres ponerle el pie encima a los hombres o los odias y yo los amo", recalca.

De su feminismo deja constancia en 'For Your Consideration', el soliloquio con el que abre 'Femme Fatale Vol. 2' (Sony, 2026), su disco publicado hace solo unas semanas, en el que también lanza una afirmación que parece revolucionaria en estos tiempos, la de que no cree en la religión.

"La religión siempre me ha parecido bastante dura en general. Me hice madre, vi a mi hijo y me decía: 'Es que este niño no puede haber nacido con el pecado en la frente'. No me gusta que en la religión hay mucha culpa y muchas prohibiciones y yo amo la libertad", explica quien sí se considera una persona "espiritual".

Ese monólogo inicial de su nuevo álbum fue fruto de "una lluvia de ideas" en la que expresa su derecho a no ser coherente, a replantearse todo, a conciliar su pasado punk (del que por cierto sirve una pincelada a modo de "interludio" o travesura en este disco) con ser asumida por el sistema.

"Fue como darme cuenta también de que me convertí en una mercancía y que confundo el ser admirada con el ser querida o que quisiera estar en mi casa haciendo nada, pero que soy parte de este sistema capitalista y que me consumió", reflexiona tras señalarse en cualquier caso como una persona "afortunada" que ama su trabajo.

Como en esa canción, y como ya hizo en el primer volumen de este proyecto musical 'Femme Fatale', en definitiva muestra todas las caras de una mujer compleja más allá de los estereotipos que le podían achacar desde fuera por sus canciones apasionadas, sin cortapisas y con sabor "retro", como de novela negra.

"Varias veces la prensa me ha mencionado como la femme fatal de la música, la femme fatal chilena, así que esto fue un poco como adueñarme de ello, de esa percepción de que una es medio tonta pero al final, porque sabemos que es peligrosa, entonces no nos cae tan bien porque es muy lista", bromea.

Con un largo repertorio ya de temas como 'Tu falta de querer', que va camino de los mil millones de reproducciones en Spotify, dice sentirse orgullosa de letras provocadoras como "Seguramente, me vas a extrañar / Cuando la tengas dura / No cabe mi vida en esta casa / Con todo y mi arquitectura".

"La música es un reflejo de la sociedad. Cantamos y componemos lo que vivimos, escuchamos, sentimos y a mí siempre me ha gustado un poco provocar algo en la gente. Si no se provoca, pues es decorativo y yo no quiero que mi música sea decorativa, entonces siempre intento como subirle un poquito dos rayitas a la intensidad", alega.

Su relación con España, tras años de visitas, se encuentra en su opinión en uno de sus mejores momentos, "en la etapa de enamoramiento máximo, cuando entra el amor después de todo un viaje". La prueba de ello es que el 13 de enero ofrecerá en Madrid el concierto más ambicioso que haya celebrado nunca en España.

"Me emociona tanto esto porque soy una mujer que ya está en sus 40 y, bueno, 40 años, mujer... A lo mejor ya se tiene esta idea como de que hay una fecha de caducidad para la gente que hace esto", denuncia ante una "viejofobia" que percibe en comentarios en redes sociales y que irremediablemente induce a las artistas femeninas "una presión" añadida. EFE

(foto)(vídeo)

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