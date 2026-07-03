Las hijas de Andic testifican hoy ante la jueza que investiga a su hermano por homicidio

Barcelona, 3 jul (EFE).- Sarah y Judith Andic, hijas del fundador de Mango Isak Andic, comparecen este viernes como testigos ante la jueza que investiga a su hermano Jonathan por el presunto homicidio de su padre, que cayó por un precipicio en la montaña de Montserrat cuando ambos hacían una excursión a solas en diciembre de 2024.

Tras la declaración como testigo el pasado martes de la viuda del empresario, Estefania Knuth, de la psicoterapeuta de la familia, Julia L., y de los dos excursionistas que asistieron al primogénito minutos después de la caída de su padre, la jueza tomará declaración este viernes a las dos hermanas de Jonathan, Sarah y Judith, así como a un psiquiatra que le trató.

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La jueza de Martorell (Barcelona) investiga por homicidio a Jonathan Andic por un "cúmulo de indicios" por los que cree que le mató, entre ellos la mala relación entre ambos, la "obsesión" del primogénito por el dinero y el temor de que su padre cambiara el testamento para destinar parte de su fortuna a una fundación de ayuda social.

En su declaración como testigo en septiembre del pasado año ante los Mossos d'Esquadra, Sarah Andic aseguró que la relación entre su padre y Jonathan era "buena", que nunca les vio discutir, y afirmó que su hermano no tenía una "obsesión por el dinero".

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En la misma línea, su hermana Judith también testificó ante la policía catalana que la relación entre Jonathan y su padre era "buena", aunque alguna vez los vio discutir, como "cualquier familia": "Algún rifirrafe pero nada grave".

Judith Andic explicó también a los Mossos que Isak Andic reunió a sus tres hijos para anunciarles que tenía la intención de crear una fundación, de la que ellos serían patronos, y agregó que su padre era "muy cristalino" y les detalló "claramente" cómo estaba distribuido el testamento.

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En este sentido, Judith sostuvo ante los Mossos que su padre "no tenía ninguna intención ni pensamiento de desheredar a Jonathan" y que su hermano no tenía ningún tipo de "obsesión" con el dinero.

En el marco de su investigación, la jueza también ha acordado las testificales, entre otros, del consejero delegado de Mango, Toni Ruiz, la secretaria de los Andic, Elsa S., y el responsable de ciberseguridad de la multinacional textil, Jordi Aleix M., aunque en su caso aún no hay fecha de citación, que en todo caso sería tras el verano. EFE

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