Espana agencias

Las hijas de Andic testifican hoy ante la jueza que investiga a su hermano por homicidio

Guardar
Google icon

Barcelona, 3 jul (EFE).- Sarah y Judith Andic, hijas del fundador de Mango Isak Andic, comparecen este viernes como testigos ante la jueza que investiga a su hermano Jonathan por el presunto homicidio de su padre, que cayó por un precipicio en la montaña de Montserrat cuando ambos hacían una excursión a solas en diciembre de 2024.

Tras la declaración como testigo el pasado martes de la viuda del empresario, Estefania Knuth, de la psicoterapeuta de la familia, Julia L., y de los dos excursionistas que asistieron al primogénito minutos después de la caída de su padre, la jueza tomará declaración este viernes a las dos hermanas de Jonathan, Sarah y Judith, así como a un psiquiatra que le trató.

PUBLICIDAD

La jueza de Martorell (Barcelona) investiga por homicidio a Jonathan Andic por un "cúmulo de indicios" por los que cree que le mató, entre ellos la mala relación entre ambos, la "obsesión" del primogénito por el dinero y el temor de que su padre cambiara el testamento para destinar parte de su fortuna a una fundación de ayuda social.

En su declaración como testigo en septiembre del pasado año ante los Mossos d'Esquadra, Sarah Andic aseguró que la relación entre su padre y Jonathan era "buena", que nunca les vio discutir, y afirmó que su hermano no tenía una "obsesión por el dinero".

PUBLICIDAD

En la misma línea, su hermana Judith también testificó ante la policía catalana que la relación entre Jonathan y su padre era "buena", aunque alguna vez los vio discutir, como "cualquier familia": "Algún rifirrafe pero nada grave".

Judith Andic explicó también a los Mossos que Isak Andic reunió a sus tres hijos para anunciarles que tenía la intención de crear una fundación, de la que ellos serían patronos, y agregó que su padre era "muy cristalino" y les detalló "claramente" cómo estaba distribuido el testamento.

En este sentido, Judith sostuvo ante los Mossos que su padre "no tenía ninguna intención ni pensamiento de desheredar a Jonathan" y que su hermano no tenía ningún tipo de "obsesión" con el dinero.

En el marco de su investigación, la jueza también ha acordado las testificales, entre otros, del consejero delegado de Mango, Toni Ruiz, la secretaria de los Andic, Elsa S., y el responsable de ciberseguridad de la multinacional textil, Jordi Aleix M., aunque en su caso aún no hay fecha de citación, que en todo caso sería tras el verano. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pronóstico del clima en Zaragoza este viernes: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Pronóstico del clima en Zaragoza este viernes: temperatura, lluvias y viento

La inmigración se consolida como motor del crecimiento económico de España: “Ha tenido un notable impacto en el aumento del PIB”

Expertos coinciden en que la población extranjera sostiene una parte importante del crecimiento del Producto Interior Bruto español, al tiempo que la regularización acelera la afiliación a la Seguridad Social

La inmigración se consolida como motor del crecimiento económico de España: “Ha tenido un notable impacto en el aumento del PIB”

Alejandro Sáez, experto de la Organización Meteorológica Mundial en calor: “Lo más probable es que estemos experimentando los veranos más frescos del resto de nuestras vidas”

Europa es el continente que se está calentando más rápidamente, debido a factores como el aumento de la radiación solar, la disminución de la cobertura de nieve en el suelo y la reducción de partículas contaminantes en la atmósfera, entre otros

Alejandro Sáez, experto de la Organización Meteorológica Mundial en calor: “Lo más probable es que estemos experimentando los veranos más frescos del resto de nuestras vidas”

Todo el peso contra los narcos: la Fiscalía quiere acusarlos de piratería y generales de la Guardia Civil piden poder usar lanzagranadas

El ministerio público quiere imputar este delito a los narcos que ataquen en el mar a los agentes y mandos de la Benérmita piden aumentar los medios de respuesta, como el uso de estas armas en alta mar

Todo el peso contra los narcos: la Fiscalía quiere acusarlos de piratería y generales de la Guardia Civil piden poder usar lanzagranadas

El comprador tipo de segunda vivienda gana más de 5.300 euros al mes y dedica apenas una décima parte de sus ingresos a pagarla

Su cuota mensual es de unos 589 euros, casi 200 euros menos que la media hipotecaria general que afrontan muchos hogares por su residencia habitual

El comprador tipo de segunda vivienda gana más de 5.300 euros al mes y dedica apenas una décima parte de sus ingresos a pagarla
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Todo el peso contra los narcos: la Fiscalía quiere acusarlos de piratería y generales de la Guardia Civil piden poder usar lanzagranadas

Todo el peso contra los narcos: la Fiscalía quiere acusarlos de piratería y generales de la Guardia Civil piden poder usar lanzagranadas

La prioridad nacional que Vox llevó de negociación en negociación hasta colarla en los cuatro gobiernos autonómicos del PP

Un tribunal de A Coruña obliga a un padre separado a pagar la pensión alimentaria de sus hijos tras haber alegado problemas de salud y falta de ingresos: mentía

Juanma Moreno revalida la presidencia de la Junta gracias al apoyo de Vox y abre una nueva etapa de gobierno de coalición en Andalucía

La Audiencia Nacional condena a Francisco Granados a dos años y medio de cárcel por amañar contratos públicos en favor de una empresa de festejos del ‘caso Púnica’

ECONOMÍA

La inmigración se consolida como motor del crecimiento económico de España: “Ha tenido un notable impacto en el aumento del PIB”

La inmigración se consolida como motor del crecimiento económico de España: “Ha tenido un notable impacto en el aumento del PIB”

El comprador tipo de segunda vivienda gana más de 5.300 euros al mes y dedica apenas una décima parte de sus ingresos a pagarla

La industria de chips europea está en manos de EEUU y China: los conflictos internacionales afectan al mercado de semiconductores de la UE

La construcción alerta de la falta de albañiles: sin más “mujeres, inmigrantes y jóvenes” no habrá viviendas suficientes en España

Lola, empleada en una gasolinera de Madrid, asegura que no sirve para nada ponerle al coche gasolina de marca blanca: “A la larga no ahorras”

DEPORTES

Lamine Yamal dedica a su hermano la victoria contra Austria en el Mundial 2026: “Es como si fuera mi hijo, estoy enamorado de él”

Lamine Yamal dedica a su hermano la victoria contra Austria en el Mundial 2026: “Es como si fuera mi hijo, estoy enamorado de él”

Lamine Yamal quiere a Cristiano: el extremo se moja sobre el duelo de octavos contra Croacia o Portugal

“Ego Yamal”: El mensaje en la nueva cinta de Lamine con la que juega los partidos de España en el Mundial 2026

Así te hemos contado el partido entre España y Austria en el Mundial 2026

España supera una eliminatoria en un Mundial 16 años después tras vencer a Austria