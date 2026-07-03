La Mari: La música es un refugio, como un sitio para cobijarte y poder estar a salvo

Rafael Peña

Ceuta, 3 jul (EFE).- La cantante 'La Mari' de Chambao, una de vocalistas con más trayectoria de la escena nacional, ha reconocido que la música, a estas alturas, es "un refugio" o un "sitio para cobijarte y estar a salvo", además de que cada canción es "un paisaje diferente" o un "lienzo en blanco que pintas" con tu imaginación.

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María del Mar Rodríguez Carnero (Málaga, 1975), conocida artísticamente como La Mari, ha reflexionado en una entrevista con EFE en Ceuta que la base para mantenerse en activo es "la constancia y seguir haciendo tu trabajo con ilusión". "Pero el nombre de trabajo se me queda pequeño porque hay muchas más cosas", ha agregado.

La Mari, coautora y vocalista desde la creación del grupo 'Chambao' en 2002, ha dejado claro que la música le ha proporcionado una "manera de estar y ser en la vida": "Este oficio me ha ofrecido una posibilidad de desarrollarme como persona".

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A la hora de mirar al pasado, sonríe para decir que de La Mari del principio "queda todo". "Soy la misma pero con 51 años, con más herramientas y ganas de seguir", aunque ha reflexionado que los nuevos tiempos "tienen una cara A y otra B".

Esta revolución tecnológica "tiene una parte muy útil y luego otra que si la utilidad pasa a ser la finalidad al final te come, es decir, lo que nunca se va a poder desvirtuar es todo lo que ocurre en un concierto, que no se puede ni retocar, ni disimular ni maquillar". Por ello, ha animado a ir a los directos.

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El grupo, alumbrado por La Mari junto a Daniel y Eduardo Casañ con la ayuda del productor Henrik Takkenberg, está de gira: "[Con ella] "no me espero nada, solo ver lo que doy. Únicamente deseo que venga la gente, me gusta darlo todo y que la gente se lleve a su casa el sabor de boca de que ha estado en un concierto único e irrepetible porque la magia son las personas que acuden".

La malagueña, que fue la vocalista hasta que en el 2005 comenzó a liderar en solitario el mismo, ha reflexionado sobre por qué hace música: "Es una manera de expresarme, de comunicar y de encontrar mi libertad, de comprenderme".

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Desde la aparición de "Flamenco Chill" (2002), la andaluza ha valorado que en sus conciertos haya personas de varias generaciones. "Pero eso sucede en todas las músicas, se escapa al clasismo, es decir, las limitaciones nos las ponemos las personas, pero en todos los países la música es música y está fuera de todo".

La Mari, que en 2009 recibió la Medalla de Andalucía y la Medalla de Oro de la provincia de Málaga, entre otros reconocimientos, ha puntualizado que en sus directos ve personas "de todo tipo". "Eso me encanta y ojalá siga siendo así durante todo el rato que continúe haciendo música, porque hay que disfrutar la música sea cual sea".

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"Chambao 25 aniversario" es el último álbum que ha contado con la colaboración de artistas como Alejandro Sanz, Ricky Martin, Pablo Alborán, Camilo, Manuel Carrasco, Estopa y Malú.

Y ha aludido a canciones icónicas en su carrera como "Duende del sur" para afirmar que el duende "está en todas partes y en ningún lado". "Esa canción se la compuse a mi familia, que me los llevo a todos los lados porque siempre están en mi corazón".

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Por ello, La Mari solo tiene palabras de agradecimiento "para los que vienen a los conciertos, por apoyar la música en directo, por apoyar a Chambao porque el arte es muy susceptible de que caiga y hay que dar las gracias por sostener esta parte del arte que es la música".

Ha reconocido que está viviendo esta etapa de su vida "con mucho cariño, muy divertido, recogiendo todo lo que una cree". "Tengo bastante cercanía con las personas y cada concierto está siendo muy bonito", ha añadido.

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En su primera actuación en Ceuta, donde anoche consiguió llenar el aforo del escenario del Parque Marítimo del Mediterráneo, ha destacado que "tenía muchas ganas de tocar en esta ciudad", que había visitado de ocio. "Pero cuando estás de giras no lo puedes conocer mucho al tener una agenda apretada".

No obstante, tiene claro que no olvidará haber viajado a Ceuta en helicóptero desde Málaga. "Es algo que mola mucho, era la primera vez, éramos once personas en el vuelo y he pedido que me dejaran estar en la ventana para disfrutarlo más", ha añadido. EFE

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(foto)