Jaime Santos gana a Faustino Oro y se mete en la final del Magistral de León

León, 3 jul (EFE).- Jaime Santos Latasa, jugador vitoriano afincado desde la infancia en León, se hizo el regalo en la celebración de su 30 cumpleaños imponiéndose en la primera semifinal del XXXIX Magistral de Ajedrez Ciudad de León por 3 a 1 al joven prodigio argentino, de tan solo 12 años, Faustino Oro, que recientemente se convertía en el segundo Gran Maestro de la historia más joven.

Santos Latasa se medirá el domingo al ganador de la semifinal que este sábado enfrentará al ganador del duelo entre el vigente campeón del torneo decano en España, el vietnamita Lê Quang Liêm, y el ruso-austríaco Kirill Alekseenko.

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El discípulo de Marcelino Sión, con más de una década ininterrumpida disputando el Magistral, abrió el torneo con blancas planteando una de sus especialidades, la Apertura Italiana, con la que enseguida consiguió presionar al talento bonaerense, pero el joven GM argentino supo mantener a raya a su rival con acertadas maniobras defensivas, que combinaban la recolocación de sus fuerzas, con la amenaza de contrajuego activo en el flanco de rey, ante lo que Jaime optó por asegurar la posición, para llegar a las tablas.

En la segunda partida, Oro también optó por la apertura Italiana pero en una versión mucho más directa y donde la teoría llegó hasta más allá de la jugada 20, manteniendo Santos su camino, quizá sin recordar las consecuencias de las jugadas más directas y quedando en una posición algo pasiva que dejaba al argentino con ventaja, pero este optó, erróneamente, por ganar material, lo que esperaba Jaime para hacerse con una peligrosa iniciativa que a la postre le valió el anotarse la primera victoria.

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Tras el descanso, en la tercera partida con defensa siciliana, el joven jugador forzó asumiendo más riesgos para compensar la derrota anterior logrando una prometedora posición, pero se perdió en las complicaciones y su rival lo aprovechó, con mayor experiencia para anotarse la victoria que ya era definitiva para alcanzar la final.

La cuarta y última partida, de nuevo con una defensa siciliana, se mostró muy sólido Jaime Santos, llegándose a las tablas por repetición, tal y como ocurrió en el arranque del duelo, dejando el resultado final del choque en 3-1. EFE

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