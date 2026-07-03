IU pide elegir rápido el candidato electoral para aprovechar el desgaste del PSOE y se desmarca del plan de Rufián

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, urge a los partidos de Sumar a elegir cuanto antes el candidato y la marca de la futura candidatura a los comicios generales, al ser clave para poder recuperar apoyo electoral y aprovechar el desgaste del PSOE, ante los casos de corrupción que le salpican.

También vuelve a desmarcarse de las tesis que plantea el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, para el futuro de la izquierda alternativa, recalcando que no desea meras alianzas con el único objetivo de "maximizar voto".

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Así lo expone en el borrador de informe político, al que ha tenido acceso Europa Press, y que someterá a consideración de la Coordinadora Federal de IU, el máximo órgano de dirección del partido que se reúne este sábado.

Maíllo urge a levantar una "alternativa estatal" de la izquierda transformadora y defiende que hay bases para hacerlo desde el proyecto común que mantienen IU, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar, bajo el lema 'Un paso al frente'.

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APROVECHAR EL "DETERIORO" DE LOS SOCIALISTAS

Al respecto, desgrana que la izquierda alternativa tiene una base electoral "nada desdeñable" y que es posible recuperar el caudal de votos que tuvo la coalición Sumar en las generales de 2023 si aprovecha el "deterioro" que atraviesa el PSOE, que continúa salpicado por los "últimos escándalos", es decir, las causas judiciales que afectan al entorno del partido.

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Sin embargo, alerta que esas bases "son insuficientes si no se resuelve a la mayor brevedad posible la personificación de espacio político en un liderazgo candidatable" para las elecciones generales. Públicamente, ha defendido en la última semana que el futuro referente electoral debería estar definido "como muy tarde en septiembre".

También pide definir la nueva denominación a la futura coalición, que es otra de las incógnitas que aún persisten, y tratar de integrar de nuevo a fuerzas políticas que concurrieron juntas en 2023, en lo que parece una alusión a actuales aliados como Compromís y Podemos, que rompió con Sumar a finales de 2023.

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NO SE TRATA DE RECOMPONER SUMAR SINO HACER ALGO NUEVO

Para ello, receta confeccionar un "programa común" e interpelar a la participación de la sociedad civil, dado que no se trata de recomponer "el espacio del pasado", sino de armar una "nueva confluencia" en una coyuntura política marcada por el "declive del PSOE, el auge del bloque reaccionario y la fragmentación de las izquierdas".

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El líder de IU pide en ese documento "altura de miras", sabiendo que la construcción de alianzas se hace desde los territorios y el reconocimiento a organizaciones que quieren formar parte de la "coalición" y el proyecto "estatal", que conjugue tanto partidos nacionales como autonómicos. Asimismo, cree que se tienen que tejer acuerdos para las generales, autonómicas y municipales.

ACUERDOS PARA LAS GENERALES, AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES

En todo caso, sentencia que en este próximo ciclo electoral hay que desplegar "frentes amplios y programas transformadores", pero dejando claro que "no se trata de construir alianzas políticas coyunturales con las que maximizar los votos", sino construir un bloque histórico que frene a la ultraderecha con "ambición".

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Dicha referencia marca distancias con el planteamiento de Rufián, quien ha vuelto a llamar a crear una izquierda a Sumar, ante la crisis interna que atraviesa la formación que creó Yolanda Díaz, y liderada por los partidos nacionalistas.

Cabe recordar que precisamente Movimiento Sumar, en su borrador de ponencia política, se abre a la posibilidad de construir una alianza coyuntural con fuerzas soberanistas aunque no se pueda construir con ellas un proyecto común.

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AFEA FALTA DE AUTOCRÍTICA DE SÁNCHEZ

Por otro lado, Maíllo denuncia que hay una "operación de derribo" contra el Gobierno y la existencia de "operativas golpistas" como la sentencia al exfiscal general Álvaro García Ortiz o el "lamentable acoso y derribo" del juez Juan Carlos Peinado a Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez.

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No obstante, recalca en su dicho informe preliminar que eso no es "óbice" para exigir con contundencia responsabilidades al PSOE, sobre todo tras la condena al exministro José Luis Ábalos en el 'caso Mascarillas', o reprochar la falta de "autocrítica" de Sánchez durante su "decepcionante" comparecencia en el Congreso, al recalcar por ejemplo que su defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero es ya "insostenible".

También desgrana que todas las medidas sociales de las que saca pecho Sánchez tienen el sello del socio minoritario, en muchos casos "venciendo la resistencia" del propio PSOE, y que ahora se requieren medidas contundentes anticorrupción y ambición en el anteproyecto de nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2027.

LOS PGE NO PUEDE SE LA EXCUSA PARA ELECCIONES

Sin embargo, advierte de nuevo que los Presupuestos "no pueden ser la salida política del PSOE para evitar el debate sobre la corrupción", ni tampoco "el paso previo para convocar elecciones" o "la puesta de largo del programa" con el que Pedro Sánchez acuda a los comicios de 2027.

Asimismo, Maíllo es consciente de que hay dificultades parlamentarias para sacar sus principales postulados en campos como vivienda, pero sí percibe que hay una mayoría disponible para "democratizar la justicia" y evitar que "parte de la judicatura trabaje para tumbar" al Gobierno.

De esta forma, pone como ejemplo el desbloqueo de la tramitación de la ley para nacionalizar a saharauis o la reforma para despenalizar los delitos de opinión. Y señala como prioridad fundamental para el final de legislatura conseguir la derogación de los aspectos más lesivos de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como 'Ley Mordaza'. "Este es el camino, no la parálisis", ha zanjado.

JUANMA MORENO "TRAGA CON TODA LA AGENDA ULTRA"

Respecto a la situación en Andalucía tras el acuerdo de gobernabilidad entre PP y Vox, subraya que la investidura de Juanma Moreno estaba "cantada" y que ha "tragado con toda la agenda ultra". "Es un peón más en la operación Feijóo-Abascal para el asalto al Gobierno de España", espeta el coordinador de IU, que insta a la movilización social para no permitir retroceso de derechos.

PP Y VOX YA ESTÁN EN EL DISCURSO DEL "FRAUDE ELECTORAL"

Por otro lado, el líder de IU previene que PP y Vox ya están dibujando que su "línea de ataque es el no reconocimiento del resultado electoral", incluso "acusando ya preventivamente de fraude electoral" al Gobierno en alusión a toda la polémica suscitada por la nacionalización de exiliados durante el franquismo, recogida en la denominada 'Ley de nietos'.

"Si no ganan, no reconocerán el resultado y la excusa que pondrán ya la han mostrado", ha avisado Maíllo, para instar a responder a su "racismo respulsivo" porque las derechas están "desesperadas" e "intentarán cualquier cosa".

En su informe, Maíllo remarca que son momentos de "urgencia democrática" y que la lucha es "contra una amenaza autoritaria" que quiere implantar los postulados de la "extrema derecha global" con una "operativa judicial, política y mediática" cada vez "más agresiva".

De esta forma, augura que para las próximas elecciones generales "a nadie le quede ninguna duda" de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a hacer "todo lo posible por influir en el resultado" de esos comicios, al igual que ya hace, a su juicio, en Latinoamérica. No obstante, el coordinador de IU llama a no caer en el "desánimo ni el derrotismo", sino armar ese frente de izquierdas.