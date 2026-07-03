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Incoan procedimiento por homicidio tras autoinculparse una mujer de la muerte violenta de su madre en O Carballiño

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La Plaza número 1 del Tribunal de Instancia de O Carballiño, en funciones de guardia, ha incoado un procedimiento por homicidio, pendiente de que la Policía Judicial de la Guardia Civil remita resultados de las diligencias que se están practicando, con respecto al presunto matricidio sucedido durante la madrugada de este pasado jueves.

Así lo han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Tras los hechos, la presunta autora, una mujer de 39 años que se autoinculpó de la muerte violenta por posible asfixia de su madre, de 82 años, en el lugar de A Granxa, en la parroquia de Seoane, permanece ingresada en Psiquiatría del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

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En esta línea, la magistrada del Tribunal de Instancia ha solicitado al centro hospitalario que informe cuando se proceda a dar el alta a la mujer, con el fin de celebrar la comparecencia de prisión, es decir, la audiencia que determine si la investigada ingresará en prisión provisional o no.

HECHOS

En concreto, sobre las 2.00 horas de este pasado jueves, la hija de la fallecida fue encontrada deambulando en el entorno de su domicilio y en ese momento se autoinculpó de haber provocado la muerte de su madre mediante asfixia.

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La Guardia Civil acudió entonces a la vivienda, una casa rural de dos plantas, en la que se encontraron con el cadáver de la octogenaria. La mujer de 39 años de edad fue trasladada a la unidad psiquiátrica de agudos del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), donde permanece custodiada a la espera de que el equipo médico realice una valoración.

"Si se demuestra que es un homicidio, se procederá a su detención", explicaron fuentes de la Guardia Civil, que también han asegurado que no figura "ningún expediente anterior" en relación a este núcleo familiar.

SIN CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES

En este sentido, tampoco figura "ningún expediente abierto" en el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de O Carballiño, tal y como confirmó a Europa Press la concejala del área, Silvia Baranda. "No sabíamos absolutamente nada de lo que pasaba en esa casa, nos pilló por sorpresa", expuso al ser preguntada por la versión ofrecida por algunos vecinos.

Sí se abrió en el departamento de Servicios Sociales de O Carballiño un expediente "hace años" en relación a asistencia a domicilio del padre, que era dependiente.

El cuerpo de la fallecida también fue trasladado al CHUO para llevar a cabo la autopsia, que determinará las causas exactas de la muerte. Al lugar de los hechos se trasladaron agentes de la Comandancia, la Unidad Orgánica de la Policía Judicial y funcionarios del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga).

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EuropaPress

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