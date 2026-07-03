Imanol Pradales: "Me gustaría que España jugara en San Mamés contra Euskadi"

Madrid, 3 jul (EFE).- El lehandakari Imanol Pradales aseguró este viernes durante 'Los Desayunos' de RTVE y la Agencia EFE, que le "gustaría que España jugara en San Mames contra Euskadi" y destacó la presencia de "unos cuantos y buenos jugadores" vascos en el equipo nacional, clasificado ayer para los octavos de final del Mundial.

Pradales respondió así a las preguntas de si le gustaría que la selección española jugase en Euskadi; si le gustaría que esta se proclame campeona del mundo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde se enfrentará a Portugal por un puesto en cuartos de final, y si le gusta el fútbol.

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"Me gusta el Athletic. A mí me gustaría que jugase en San Mamés contra Euskadi. Me gustaría que gane la selección que mejor juegue y lo demuestre. Yo soy de la selección vasca, punto. Y a partir de ahí, que gane el mejor", dijo, tras destacar que en España actualmente "hay unos cuantos y buenos jugadores" vascos.

En la victoria de España anoche sobre Austria (3-0) el delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal marcó dos de los goles, el otro lo anotó el jugador del Tottenham inglés Pedro Porro, y el portero del Athletic Club Unai Simón superó el récord de imbatibilidad que hasta ahora ostentaba el italiano Walter Zenga en la historia de la Copa del Mundo.

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El lehandakari Pradales explicó también la propuesta hecha a la FIFA para que en el Mundial de 2030, que España organizará junto a Marruecos y Portugal, haya una sede vasca única, que tenga dos campos y que se pueda jugar en Anoeta y San Mamés.

"Es razonable, vamos a ver cuál es la respuesta de la FIFA que pretendía que hubiese dos sedes. A nosotros nos parece que se puede acoger el Mundial con este otro enfoque, que parece de matiz pero no lo es, porque en términos de logística, de operativa, de costes, etcétera, es muy diferente", afirmó.

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El lehandakari Imanol Pradales protagonizó la cuarta entrega de 'Los Desayunos' de RTVE y la Agencia EFE, en la sede del Instituto Cervantes de Madrid, en la que fue entrevistado por los periodistas Xabier Fortes, director de ‘La Noche en 24h’; Iratxe Llarena, directora de RTVE en el País Vasco, y Rafael Herrero, delegado general de la Agencia EFE en el País Vasco. EFE