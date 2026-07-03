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Gobierno propone mejorar hasta los 697 euros el complemento para funcionarios en Baleares

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Madrid, 3 jul (EFE).- El Gobierno plantea mejorar los complementos por residencia para el personal público estatal destinado en Baleares con cuantías que oscilan entre los 105 y los 697 euros al mes en función de los diferentes grupos profesionales y la isla.

Según un comunicado remitido este viernes por CSIF, así consta en la propuesta que el Gobierno ha planteado a los sindicatos y sobre la que seguirán negociando durante este fin de semana con el objetivo de cerrar un acuerdo el próximo lunes en la mesa de la Administración General del Estado (AGE).

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El Gobierno se comprometió en el decreto sobre jubilación parcial aprobado el pasado martes a mejorar en el plazo de seis meses esta indemnización, que trata de compensar el coste de la vida, las dificultades de movilidad, el acceso a la vivienda, entre otros factores, en esta comunidad autónoma.

CSIF explica que el Gobierno propone equiparar el complemento de residencia con el de las Islas Canarias, pero deja fuera al Grupo B y el incremento en los trienios, por lo que seguirá negociando a lo largo del fin de semana con el objetivo de cerrar un acuerdo que entraría en vigor con efectos desde el 1 de julio.

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Para CSIF, esta actualización es independiente de las mejoras que se deben negociar para el conjunto de territorios afectados en los términos recogidos en el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía.

Así, considera que esta actualización debe hacerse extensiva al conjunto de empleadas y empleados públicos de esos territorios (Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y Valle de Arán), así como en todas las administraciones (sanidad, educación, justicia transferida, autonómica, local y empresas públicas).

La situación geográfica de estos territorios les otorga unas características especiales que los convierte en destinos con muchas dificultades para su cobertura, según CSIF, una circunstancia que "perjudica el mantenimiento de los servicios públicos por la falta de atractivo para los profesionales públicos y provoca una fuga constante de talento". EFE

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