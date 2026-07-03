Gavira (Vox) dice que el arraigo es solo uno de los requisitos de la 'prioridad nacional'

Sevilla, 3 jul (EFE).- El líder de Vox en Andalucía y próximo vicepresidente del Gobierno andaluz, Manuel Gavira, ha indicado que el arraigo será solo uno de los requisitos para la aplicación del principio de 'prioridad nacional' incluido en el pacto de su formación con el PP para la nueva legislatura en esta comunidad.

El pacto entre PP y Vox que ha facilitado la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía este jueves y que integrará a la formación de Santiago Abascal en el Gobierno andaluz es un "buen acuerdo" sobre la base del "sentido común" y de que hay "recursos limitados", ha explicado Gavira en una entrevista con Antena 3.

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"Nosotros queremos que esos recursos limitados vayan destinados prioritariamente, fundamentalmente, a resolver los problemas de los españoles", ha afirmado Gavira.

El criterio de baremación para el acceso a ayudas sociales y a vivienda protegida se puede modificar conforme a muchos conceptos de tipo económico, social, familiar o formativo entre los que el arraigo "es uno", ha defendido el dirigente de Vox.

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Gavira ha aludido a que ello se conseguirá con instrumentos jurídicos de la Junta de Andalucía en el marco de sus competencias, y con una proposición de ley instando al Gobierno central para que modifique la Ley de Extranjería.

"Vamos a utilizar todos los instrumentos, los jurídicos y las competencias autonómicas y, por supuesto, la posibilidad que tenemos de cambiar las leyes nacionales desde el Parlamento, desde el Congreso de los Diputados", ha asegurado.

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Vox aboga en concreto por una modificación del artículo 35.2 de la Ley de Extranjería, que regula que las comunidades autónomas puedan establecer acuerdos con los países de origen de los menores migrantes no acompañados.

El 90 % de los menores que llegan a Andalucía son argelinos y marroquíes con edades de entre casi 17 y 18 años y, según Gavira, es necesario "tener voluntad política para que se pueda aplicar lo que dice la ley" y que "estén con quienes tienen que estar, que es con sus padres".

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El próximo vicepresidente de la Junta andaluza ha defendido que el pacto con el PP en Andalucía es "prácticamente calcado" el firmado en otras comunidades en las que Vox gobierna con los 'populares'.EFE