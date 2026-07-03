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G-9 de Universidades pide apoyo para ampliar plazas públicas en titulaciones mayor demanda

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Toledo, 3 jul (EFE).- La asamblea general del Grupo 9 de Universidades (G-9), cuya presidencia semestral ha asumido el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), ha destacado el esfuerzo realizado para desarrollar la PAU con normalidad y ha reclamado apoyo para ampliar la oferta pública de plazas en titulaciones con mayor demanda.

El rector de la UCLM, Julián Garde, ha asumido la presidencia semestral relevando en el cargo a la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa María Bolea, en la asamblea general que se ha celebrado durante dos jornadas en el Campus de Cuenca, según ha informado la UCLM en un comunicado.

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La reunión ha congregado, presencial y telemáticamente, a los máximos responsables de las universidades públicas que son la única institución de Educación Superior generalista en sus respectivas comunidades autónomas para abordar algunos de los principales asuntos que afronta el sistema universitario español.

Uno de los asuntos que ha centrado el debate ha sido el balance del desarrollo de la PAU, donde la asamblea ha destacado el esfuerzo organizativo realizado por las universidades públicas para garantizar que miles de estudiantes pudieran realizar las pruebas con todas las garantías académicas, en un proceso que exige una estrecha coordinación entre administraciones educativas, universidades y centros de Bachillerato.

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Los miembros han subrayado que ese modelo de coordinación resulta esencial para preservar la igualdad de oportunidades, compatibilizando un marco común de acceso con la autonomía universitaria y las competencias de las comunidades autónomas.

El G-9 ha reclamado una planificación que permita paliar la insuficiente oferta pública de plazas en algunas titulaciones con una demanda superior a la capacidad actual del sistema y que vaya acompañado por la financiación necesaria para mantener la calidad de la enseñanza.

La asamblea también ha analizado el estado de los principales proyectos estratégicos del Grupo 9, entre ellos el avance del Campus Digital Compartido, que desarrolla herramientas tecnológicas comunes para las universidades del consorcio, y en materia de internacionalización los rectores han analizado nueve líneas de trabajo para tener una futura presencia conjunta en mercados emergentes e identificar oportunidades de colaboración institucional y académica.

Asimismo, ha dado la bienvenida al nuevo rector de la Universidad de Murcia, Samuel Baixauli Soler, que ha participado por primera vez en una reunión del Grupo 9 tras su reciente toma de posesión.

El G-9 está conformada por las universidades que son únicas universidades públicas en sus comunidades: Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad Pública de Navarra y Universidad de Zaragoza, además de la Universidad de Murcia, como entidad colaboradora, junto con la Universidad de Burgos, la Universidad de La Laguna, la Universidad de Cádiz y la Universidad de Jaén que participan en el Campus Digital Compartido. EFE

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