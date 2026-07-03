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Flórez, guionista del cómic 'Lemóniz': hablamos mucho de la guerra civil, pero no de ETA

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Begoña Fernández

Madrid, 3 jul (EFE).- 'Lemóniz' es el último cómic del guionista Florentino Flórez y el dibujante Guillermo Sanna que reconstruye la campaña terrorista de ETA contra la construcción de una central nuclear en Lemóniz (Vizcaya) y que se saldó con cinco asesinatos: "Hablamos mucho de los muertos en las cunetas, pero no de ETA".

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En una entrevista con EFE, Florentino Flórez (Avilés, Asturias, 1961) explica que el cómic (Norma Editorial) rinde homenaje a las víctimas y recuerda que muchos familiares están vivos y aún no saben quiénes fueron los culpables: "No se ha juzgado y algunos colaboradores de ETA están saliendo a la calle. Hay que hablar de esto".

Flórez considera que los temas sobre ETA han quedado "medio ocultos", algo que atribuye a "razones políticas y a la necesidad de los votos nacionalistas: son votos que completan mayorías y hay que tratarlos con cuidado".

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En el caso de Lemóniz, Flórez rinde homenaje a las víctimas y les pone nombres y apellidos.

El cómic recrea el asesinato en 1981 del ingeniero jefe de la central José María Ryan "secuestrado, ejecutado a sangre fría con la manos atadas a la espalda y abandonado en un bosque" y el del ingeniero nuclear Ángel Pascual, en 1982.

Pascual fue tiroteado por tres pistoleros cuando llevaba a su hijo de 17 años a la parada del autobús escolar.

También la novela gráfica recuerda a otras tres víctimas: los obreros Andrés Guerra y Alberto Negro, que murieron tras la explosión de una bomba colocada por ETA en 1978 en uno de los generadores del primer reactor, y Ángel Baños, que murió en 1979 por la explosión de otra bomba en el tanque de refrigeración de la central.

 "Hay violencias que se denuncian y otras que no, hay violencias que son sagradas, y otras que nos parecen mal", señala este guionista que alude, como ejemplo, a los documentales de la época con los ecologistas donde ETA "se apropiaba con orgullo del movimiento antinuclear, y del buenismo de la iniciativa para cometer luego sus asesinatos".

El cómic relata el periodo de construcción de la central, desde el anuncio de Iberdrola en 1972 hasta que se terminó en 1982, y expone cronológicamente la espiral de violencia en la que se vio sumido el proyecto de la central en el contexto de la Transición española, y cómo ETA, dice el guionista, "multiplicó sus esfuerzos para desequilibrar la democracia".

La novela gráfica rinde homenaje a los civiles asesinados: dos ingenieros y tres trabajadores recuperando su memoria.

Tanto al guionista como al ilustrador les gustaría contactar con las familias: "Sería un honor conocerlas y ver de primera mano su impresión".

Sanna, originario de Mallorca donde trabaja como ilustrador, publica desde 2016 en EE.UU donde se unió a Marvel y dibuja para numerosas series como 'Bullseye', 'Amazing Spider-Man, 'Iron Man' o 'New Mutants'.

Para este ilustrador, el paso a dibujar otro tipo de historieta como 'Lemóniz' fue sencillo. Comenta que sus personajes se parecen a los reales, pero sin buscar el hiperrealismo.

El ilustrador, que no es colorista, recurrió al blanco y negro porque es "lo que funcionaba mejor con el guion y también por una cuestión económica: si entraba al color las cuentas no salían".

Y sobre las familias de las víctimas, Flórez y Sanna revelan que en el transcurso del proyecto han descubierto que aún persiste el estigma y la vergüenza.

Hay familiares que esconden que son hijos o nietos de asesinados por ETA por lo que tiene de culpabilidad y por la doctrina del "algo habrán hecho". EFE

(foto)

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