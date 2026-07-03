Espana agencias

España cae ante Croacia en los penaltis y se queda fuera de la final del Mundial juvenil

Guardar
Google icon

Redacción Deportes, 3 jul (EFE).- La selección española juvenil de waterpolo perdió este viernes ante Croacia en los penaltis (17-18) y se quedó fuera de la final del Mundial sub-18, que se disputa en la localidad portuguesa de Rio Maior

Los de Javier Sánchez-Toril se metieron en las semifinales del torneo mundial después de vencer a Serbia por 16-10, pero dos penaltis fallados por Marc Comabella y Mauro Millan metieron a Croacia en la final, en la que se medirán a Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Un partido que estuvo muy igualado desde el principio. El primer tiempo concluyó con empate 4-4 tras un intercambio constante de golpes.

Los goles de Enzo Fernández y Oriol Hurtado lideraron al equipo español, pero el contraataque de los croatas gracias a Matej Soric, Nardo Dragas y Nardo Skejic fueron determinantes en la victoria.

PUBLICIDAD

El segundo cuarto se resolvió por el mismo parcial, mientras que el tercero cayó a favor de los croatas. España reaccionó en el último tramo del partido, imponiendo su juego y con intensidad defensiva para frenar a los croatas (4-3), pero finalmente Pol Suárez firmó el empate a falta de cuatro segundos y llevó el partido a los penaltis .

Tras una buena tanda, dos penaltis fallados por Marc Comabella y Mauro Millan condenaron a España, que se quedó a las puertas de la final del Mundial de Portugal. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ganadores de Eurojackpot del viernes 3 de julio

Con Eurojackpot no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Ganadores de Eurojackpot del viernes 3 de julio

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada viernes, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El error que ha cometido el trabajador que ha sido detenido como presunto autor del incendio en Les Gavarres (Girona): una chispa de radial que arrasó 1.280 hectáreas

El trabajador detenido usó una sierra de corte junto a la carretera GI-660 cuando el nivel 3 del Plan Alfa prohibía expresamente ese tipo de herramientas a menos de 500 metros de terreno forestal

El error que ha cometido el trabajador que ha sido detenido como presunto autor del incendio en Les Gavarres (Girona): una chispa de radial que arrasó 1.280 hectáreas

El equipo de protección de Carlos III actúa in extremis ante lo que parecía una amenaza para la seguridad del rey en un evento deportivo en Escocia

Unos 20 jugadores del tradicional hand ba’ se han abalanzado muy cerca del monarca, que conocía bien el juego

El equipo de protección de Carlos III actúa in extremis ante lo que parecía una amenaza para la seguridad del rey en un evento deportivo en Escocia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Calama llama la atención a la UDEF por el caso Zapatero: le ordena que limite sus informes a los hechos investigados y evite datos personales

El juez Calama llama la atención a la UDEF por el caso Zapatero: le ordena que limite sus informes a los hechos investigados y evite datos personales

Las hermanas de Jonathan Andic declaran ante la jueza: niegan conflictos entre el fundador de Mango y su hijo y aseguran que estaban de acuerdo con el testamento

La jueza retira la orden de busca y captura contra Vito Quiles: se ofrece a declarar como querellado el 20 de julio

Hacienda abrió en junio una inspección fiscal a Zapatero, su mujer y sus hijas en materia de IRPF, IVA y de impuestos de patrimonio y grandes fortunas

El juez del caso Koldo imputa a Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, y al hermano de Koldo García por la contratación irregular en dos empresas públicas

ECONOMÍA

Cuenta atrás para el cierre de los chiringuitos de Puerto Sherry, en Cádiz: un tribunal ordena que cesen la actividad en la medianoche de este domingo

Cuenta atrás para el cierre de los chiringuitos de Puerto Sherry, en Cádiz: un tribunal ordena que cesen la actividad en la medianoche de este domingo

La Unión Europea amenaza a China ante la escalada de las tensiones comerciales: “Estamos preparados para todo”

Una joven es condenada a 14 meses de cárcel por robar 5.000 euros de la cuenta bancaria de su abuela con deterioro cognitivo

La transparencia salarial en las ofertas de trabajo tendrá que esperar: los candidatos seguirán sin conocer su sueldo en las entrevistas

Hasta 697 € más al mes: así quiere el Gobierno subir el sueldo a los funcionarios de Baleares para que puedan pagar la vivienda

DEPORTES

Raja Jódar no puede contra un inspirado Mochizuki fortísimo en la red y se despide de Wimbledon

Raja Jódar no puede contra un inspirado Mochizuki fortísimo en la red y se despide de Wimbledon

Marc Pubill, de rechazado por ser demasiado bajito a la ‘mili’ con el Cholo que le hizo debutar en el Mundial 2026

Rangnick, entrenador de Austria, ve a España favorita en el Mundial 2026: “Quizá hayamos jugado contra la próxima campeona”

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, viernes 3 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Miguel Indurain, pentacampeón del Tour de Francia: “Mi única preocupación era comer un bocadillo de jamón y queso durante la carrera”