España cae ante Croacia en los penaltis y se queda fuera de la final del Mundial juvenil

Redacción Deportes, 3 jul (EFE).- La selección española juvenil de waterpolo perdió este viernes ante Croacia en los penaltis (17-18) y se quedó fuera de la final del Mundial sub-18, que se disputa en la localidad portuguesa de Rio Maior

Los de Javier Sánchez-Toril se metieron en las semifinales del torneo mundial después de vencer a Serbia por 16-10, pero dos penaltis fallados por Marc Comabella y Mauro Millan metieron a Croacia en la final, en la que se medirán a Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Un partido que estuvo muy igualado desde el principio. El primer tiempo concluyó con empate 4-4 tras un intercambio constante de golpes.

Los goles de Enzo Fernández y Oriol Hurtado lideraron al equipo español, pero el contraataque de los croatas gracias a Matej Soric, Nardo Dragas y Nardo Skejic fueron determinantes en la victoria.

PUBLICIDAD

El segundo cuarto se resolvió por el mismo parcial, mientras que el tercero cayó a favor de los croatas. España reaccionó en el último tramo del partido, imponiendo su juego y con intensidad defensiva para frenar a los croatas (4-3), pero finalmente Pol Suárez firmó el empate a falta de cuatro segundos y llevó el partido a los penaltis .

Tras una buena tanda, dos penaltis fallados por Marc Comabella y Mauro Millan condenaron a España, que se quedó a las puertas de la final del Mundial de Portugal. EFE

PUBLICIDAD