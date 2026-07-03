Empresas e instituciones se vuelcan con Venezuela y suman más de 10 millones en ayudas

Madrid, 3 jul (EFE).- Empresas, entidades e instituciones se han volcado desde España para ayudar a los damnificados por los terremotos que han arrasado el norte de Venezuela y, hasta el momento, se han recaudado más de 10 millones de euros, se han fletado varios aviones con ayuda humanitaria y se continúa con la recogida de material de primera necesidad.

Desde que el pasado 24 de junio el doble terremoto golpeara Venezuela, multitud de entidades e instituciones han colaborado para paliar los efectos de la catástrofe.

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Entre los organismo públicos destaca la ayuda del Ministerio de Asuntos Exteriores, organismo que ha movilizado un millón de euros de ayuda de emergencia para Venezuela a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

También el Gobierno valenciano ha activado un paquete extraordinario por valor de 500.000 euros para bienes y alimentación básica, agua, material sanitario y atención a la infancia.

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Entre las entidades privadas que más han colaborado económicamente se encuentran BBVA, con una donación de cinco millones de euros para apoyar a la población, a través de iniciativas con Cruz Roja, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y otras entidades locales presentes en el territorio; e Inditex, con tres millones de euros donados a Cruz Roja Venezolana, a través de Cruz Roja Española.

También el banco Santander ha anunciado una donación, por una cuantía aún por concretar, a Cruz Roja y a Acción contra el Hambre para respaldar la ayuda humanitaria, además de habilitar canales para facilitar aportaciones individuales a las dos organizaciones.

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El Real Madrid ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos y ha apoyado la misma con la donación de un millón de euros, lo que suma por el momento algo más de dos millones; y su presidente, Florentino Pérez, colaborará con una donación de un millón de euros más, ha informado el club en un comunicado.

Telefónica y Caixa han creado canales para donar en colaboración con ONGs, mientras que la empresa de telefonía, además, ha habilitado llamadas gratuitas a través de Movistar y O2 para que la población venezolana pueda mantenerse comunicada.

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La petrolera Repsol ha fletado tres aviones con ayuda humanitaria: uno de ellos despegó desde Madrid-Barajas con 63 efectivos y 9 perros de rescate a bordo, junto a un equipo de la AECID, dedicada a la evaluación y la identificación sobre el terreno de las necesidades sanitarias urgentes.

Son también muchas las organizaciones sin ánimo de lucro o fundaciones que han colaborado para enviar ayuda a Venezuela.

Empezando por el Comité de Emergencias Español, una unión de ONG que canaliza la solidaridad de ciudadanos y empresas en los desastres humanitarios, que ha recaudado 762.886 euros para los damnificados.

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La plataforma SOS VZLA BCN, integrada por quince asociaciones venezolanas en Cataluña, ha enviado más de 12.000 euros a Venezuela para atender las necesidades más urgentes de las zonas afectadas.

Según ha informado la plataforma en un comunicado, un primer destinatario es la organización médica 'Ven Da Tu Mano', que adquirirá "de forma inmediata" medicamentos, material sanitario e insumos prioritarios.

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La comunidad venezolana en Mallorca, liderada por Albert Marchan, vicario de la parroquia de Son Sardina, habilitará este viernes un punto de recogida de ayuda humanitaria en la plaza de España de Palma para enviar material de primera necesidad.

Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha llamado a la población a colaborar con Venezuela a través de entidades del tercer sector como Cáritas o Cruz Roja, ya que "es prácticamente imposible, tal y como están las infraestructuras de Venezuela y cerrado el espacio aéreo, poder mandar de aquí alimento".

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Y el parque temático Puy du Fou (Toledo) destinará a Cruz Roja parte de la recaudación obtenida por la venta de entradas de su espectáculo nocturno de alrededor de 6.000 asistentes 'El Sueño de Toledo' del domingo 12 de julio, con el objetivo de apoyar las labores de asistencia a las víctimas del terremoto de Venezuela. EFE