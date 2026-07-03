El incendio de Leciñena (Zaragoza), "prácticamente perimetrado", evoluciona bien

Zaragoza, 3 jul (EFE).- El incendio declarado el pasado martes en Leciñena (Zaragoza) y que afecta a unas 3.100 hectáreas evoluciona "de manera positiva" y los efectivos que trabajan en su extinción han logrado que se encuentre ya "prácticamente perimetrado", ha informado este viernes el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro.

En declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), donde se ha acordado mantener la situación operativa 2, nivel 1 del Procinfo, el consejero ha relatado que el incendio "ha evolucionado de una manera positiva", por lo que ha mostrado su optimismo, con cautela, en relación con el fuego.

PUBLICIDAD

En ese sentido, ha esperado que a lo largo de la jornada de este viernes pueda haber "un avance muy importante", después de que durante la noche los efectivos hayan podido trabajar "de una manera muy óptima", de tal forma que el perímetro del fuego "no ha aumentado nada".

De esta manera, ha precisado que el incendio se encuentra "prácticamente perimetrado", algo que, ha destacado Bermúdez de Castro, "es un tema muy importante".

Las labores ahora se centran en "refrescar los puntos calientes", a la vez que, en los sectores cuatro y uno, se concentran los trabajos de consolidación y aseguramiento del perímetro.

PUBLICIDAD

Los medios aéreos seguirán desplazados en la zona, aunque en la base, en situación de prevenga, "a expensas de las peticiones que haga el director de incendio".

A pesar de la buena evolución, Bermúdez de Castro ha señalado que la previsión del viento augura rachas "importantes", sobre todo, a partir de las 17.00 y hasta las 21.00 horas, mientras que durante el día bajará la humedad y subirán las temperaturas de cara al fin de semana.

PUBLICIDAD

En la zona trabajan medios de Infoar, la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Diputación Provincial de Zaragoza, Guardia Civil, servicios sanitarios, voluntarios de Protección Civil, tractoristas y maquinaria pesada.

Como medida de seguridad, permanece cortada al tráfico la carretera A-129 en el tramo comprendido entre Leciñena y Alcubierre, debido a la proximidad de los trabajos que continúan desarrollándose en el sector 4. EFE

PUBLICIDAD