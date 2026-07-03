El día 23 del Mundial, en 5 claves

Redacción deportes, 3 jul (EFE).-

1 - Reacción total de España

La selección española completó su mejor partido del Mundial 2026, hombre por hombre y a nivel colectivo, para doblegar de forma incontestable por 3-0 a Austria, con dos goles más de Mikel Oyarzabal y uno de Pedro Porro, con dos asistencias a Marc Cucurella y una de Álex Baena y con un duelo en el que el equipo “rozó la perfección”, en palabras de Luis de la Fuente, aunque insistió en que hay un margen de mejora. No superaba una eliminatoria mundialista desde Sudáfrica 2010.

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2 - Portugal y Cristiano, contra España

Portugal levantó un 0-1 en contra frente a Croacia para clasificarse para los octavos de final del Mundial 2026, en los que será el rival de España. El gol de Gonçalo Ramos decidió el choque ante Croacia en el minuto 94. Antes, Cristiano Ronaldo, de penalti, empató el tanto inicial de Ivan Perisic. Croacia mantiene la indignación por la anulación de un gol en el minuto 113 que habría supuesto el 2-2. “Sabemos que España es candidata a ganar el Mundial. Va a ser un partido difícil, como lo serán todos a partir de ahora. Vamos a estar preparados. Ya la conocemos bien", expuso el astro portugués.

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3 - Modric y “el fin de una era”

Luka Modric se despidió de los Mundiales con la derrota por 2-1 contra Portugal. Y quizá también de la selección, con la que fue subcampeón en Rusia 2018 y tercero en Catar 2022. Ahora, se va del Mundial 2026 en lo dieciseisavos de final. “Se ha llegado al final de esta magnífica era de diez años, nuevos comienzos nos aguardan. Es el final de una era, por lo menos en lo que a Mundiales se refiere, porque quién sabe lo que va a pasar en los próximos 4 años", valoró Zlatko Dalic, que abundó: “Lamento que Modric haya terminado así, con una derrota. Ha mostrado su calidad y lideró a Croacia hasta el final".

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4 - Los dieciseisavos de final de Messi

Máximo goleador del Mundial 2026, igualado con Kylian Mbappé, y de todos los tiempos en el torneo, Lionel Messi disputa los dieciseisavos de final contra Cabo Verde y su portero Vozinha. Una prueba de favorito para el vigente campeón y el jugador más decisivo. “Es un encuentro que quien pierde se vuelve. Lo tenemos en cuenta, pero nos agarra en un buen momento", expresó Lionel Scaloni. "Tenemos que jugar un buen partido y ser capaces de hacer daño a nuestros rivales", afirmó Bubista de parte de Cabo Verde.

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5 - La prueba de Colombia

Lanzada como primera de grupo en la fase inicial, las eliminatorias ponen a prueba a la selección de Colombia y su impacto en el Mundial 2026, como una alternativa a las miradas que sitúan a Francia, España, Argentina y Brasil como las favoritas de todas. Luis Díaz y compañía tienen un reto ofensivo ante Ghana, que presume de buen rendimiento defensivo. “No sé si va a presentar un bloque bajo. A lo mejor quiere sorprender o sale a buscar el partido. No estoy tan seguro", señaló Néstor Lorenzo, seleccionador de Colombia, en la víspera. Suiza espera en octavos, al imponerse a Argelia por 2-0.EFE

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