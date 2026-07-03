Espana agencias

El consumo de bolsas de plástico cae un 40 % desde que comenzaron a cobrarse

Guardar
Google icon

Madrid, 3 jul (EFE).- El consumo de bolsas de plástico en España se ha reducido un 40 % respecto a 2017 gracias al cobro obligatorio implantado en 2018, una medida que los expertos consideran eficaz para reducir su uso, aunque advierten de otros retos ambientales como la presencia creciente de microplásticos.

Los últimos datos del Registro de Productores del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) muestran que el número de bolsas puestas en el mercado pasó de 11.238 millones en 2017 a 6.890 millones en 2023 -el 40 % de reducción- mientras que el consumo per cápita descendió de 241 a 142 bolsas por habitante al año.

PUBLICIDAD

Además, las bolsas de plástico convencional se redujeron un 68 % y la presencia de bolsas compostables se incrementó para determinados usos.

Varios especialistas han certificado a EFE este cambio de comportamiento de los consumidores con motivo del Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico que se conmemora este viernes

PUBLICIDAD

La química y divulgadora científica Deborah García Bello confirma que el cobro "sí ha cambiado" este comportamiento, al forzar la reutilización de más bolsas de plástico o el recurso de los consumidores a carros y bolsas reutilizables de otro tipo de materiales.

En la misma línea, la directora de Desarrollo de Negocio de Captoplastic, Amparo Fernández, sostiene que las medidas implantadas han sido "claramente eficaces desde el punto de vista de la prevención", aunque recuerda que todavía no existen estudios suficientes para cuantificar la reducción de bolsas presentes en el medio natural.

No obstante, ambas expertas coinciden en que la contaminación por plásticos va mucho más allá de las bolsas de la compra.

Así, Fernández explica que una parte importante de los microplásticos procede del desgaste de neumáticos, textiles sintéticos, pinturas o pellets industriales, además de la fragmentación de residuos plásticos mal gestionados, y defiende reforzar su monitorización para diseñar políticas "más eficaces".

Por su parte, García considera que el debate público ha tendido a convertir la bolsa de plástico en el principal símbolo de la contaminación, "cuando el problema radica, sobre todo, en que los residuos lleguen al medio natural y al mar": esto es, no tanto en el material como en la gestión de ese material.

Las dos especialistas coinciden en que ninguna alternativa es automáticamente más sostenible, ya que para efectuar una comparación justa entre materiales hay que "hacer un análisis del ciclo de vida", con el que podría comprobarse que "una bolsa de papel o de algodón puede tener un mayor impacto ambiental que una de polietileno si no se reutiliza suficientes veces".

Respecto a las bolsas biodegradables y compostables, advierten de que no constituyen una solución definitiva, ya que "muchas están diseñadas para degradarse únicamente en instalaciones de compostaje industrial". por lo que, "si terminan abandonadas en el entorno, también pueden fragmentarse antes de desaparecer".

García precisa que, además, las biodegradables "pueden dificultar los procesos de reciclaje al mezclarse con los plásticos convencionales".

Por ello, sostienen que la mejor bolsa desde el punto de vista ambiental es la que se reutiliza el mayor número de veces posible y se gestiona adecuadamente al final de su vida útil. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Investigadores españoles descubren un nuevo parásito presente en la sardina común: investigan si es peligroso para humanos

El estudio de la Universidad de Navarra hace hincapié en la necesidad de vigilar este tipo de infecciones

Investigadores españoles descubren un nuevo parásito presente en la sardina común: investigan si es peligroso para humanos

Cómo hacer arroz del senyoret, la receta valenciana de arroz seco con mariscos que ‘se inventó’ el pintor Joaquín Sorolla

Una de las teorías más difundidas sobre el nacimiento de esta receta sitúa su origen en el restaurante La Pepica, de Valencia, donde el pintor acudía habitualmente en busca de una buena ración de arroz

Cómo hacer arroz del senyoret, la receta valenciana de arroz seco con mariscos que ‘se inventó’ el pintor Joaquín Sorolla

La ola de calor en Francia deja 2.025 muertes más de las esperadas en una semana, con un aumento del 91% en fallecimientos en domicilios

El exceso de fallecimientos se concentra en la semana del 22 al 28 de junio y supone un aumento del 29% respecto a la semana anterior, aunque las cifras aún no incluyen todos los certificados de defunción

La ola de calor en Francia deja 2.025 muertes más de las esperadas en una semana, con un aumento del 91% en fallecimientos en domicilios

Juanjo, veterinario: “Si tu gato hace como que tira una bola de pelo, pero nunca expulsa nada, tienes que preocuparte”

La intervención temprana permite iniciar tratamientos que reducen la inflamación y mejoran la calidad de vida del animal

Juanjo, veterinario: “Si tu gato hace como que tira una bola de pelo, pero nunca expulsa nada, tienes que preocuparte”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Donald Trump presume de la guerra contra España en 1898 por Cuba, Guam, Puerto Rico y Filipinas: “Renunciaron a su control y los tomamos todos”

Donald Trump presume de la guerra contra España en 1898 por Cuba, Guam, Puerto Rico y Filipinas: “Renunciaron a su control y los tomamos todos”

Exteriores eleva a 29 el número de españoles fallecidos en el doble terremoto de Venezuela y anuncia el despliegue exitoso del hospital de campaña de la AECID

Arranca la Operación Salida: la DGT prevé más de 104 millones de desplazamientos y refuerza la vigilancia por el eclipse y los grandes movimientos hacia África y Portugal

Felipe VI tira de ahorros para pagar subidas salariales de su personal y la modernización digital de la institución: la Casa del Rey cierra 2025 con 885.000 euros en deudas

Almeida adjudica a la empresa del hermano de Esperanza Aguirre la viabilidad de la ciudad tecnológica que el Real Madrid quiere construir en Valdebebas

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 3 de julio

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 3 de julio

El sector agroalimentario genera 137.300 millones de euros para la economía española y representa ya el 20% de las exportaciones nacionales

La inmigración se consolida como motor del crecimiento económico de España: “Ha tenido un notable impacto en el aumento del PIB”

El comprador tipo de segunda vivienda gana más de 5.300 euros al mes y dedica apenas una décima parte de sus ingresos a pagarla

La industria de chips europea está en manos de EEUU y China: los conflictos internacionales afectan al mercado de semiconductores de la UE

DEPORTES

Dallas Stadium, así es el estadio del Portugal-España que medirá a Cristiano y Lamine Yamal: 80.000 espectadores con climatización y pantallas por todos lados

Dallas Stadium, así es el estadio del Portugal-España que medirá a Cristiano y Lamine Yamal: 80.000 espectadores con climatización y pantallas por todos lados

Haaland y Vinicius Jr preparan el Noruega-Brasil con un divertido vídeo en homenaje a esta comedia de culto: “Tenemos que recrearlo”

Goles y vídeo resumen: Portugal supera a Croacia en un partido marcado por el VAR y será el rival de España en octavos de final del Mundial 2026

Lamine Yamal dedica a su hermano la victoria contra Austria en el Mundial 2026: “Es como si fuera mi hijo, estoy enamorado de él”

Lamine Yamal quiere a Cristiano: el extremo se moja sobre el duelo de octavos contra Croacia o Portugal