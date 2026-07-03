Detenido tras huir en coche a gran velocidad por las calles de Cuenca portando droga

Cuenca, 3 jul (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Cuenca a un hombre tras protagonizar una huida en un vehículo, a gran velocidad, por el centro de la ciudad, incluyendo una calle peatonal muy frecuentada, para evitar que los agentes le sorprendieran portando sustancias estupefacientes.

Al detenido se le imputan delitos contra la salud pública, contra la seguridad vial, atentado, resistencia y desobediencia grave, según ha informado este viernes la Policía Nacional en una nota de prensa.

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Los hechos sucedieron el 28 de junio cuando una patrulla detectó un vehículo parado en un semáforo en rojo, en la calle Emilio Sánchez Vera de Cuenca, cuyo conductor trató de saltarse el semáforo al percatarse de los agentes.

Tras hacer caso omiso a las indicaciones para detener el coche, aceleró bruscamente intentando embestir al vehículo policial.

En ese instante uno de los policías se apeó rápidamente del vehículo con la intención de retirar las llaves de contacto a través de la ventanilla y frustrar la huida, pero el conductor reinició la marcha “de forma muy violenta”, profiriendo insultos y arrastrando al policía varios metros antes de que el agente pudiera liberar su brazo.

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El sospechoso emprendió una huida a gran velocidad en dirección a la calle Carretería, una calle peatonal muy concurrida de Cuenca, y debido a la gran afluencia de personas en la calle y en las terrazas de los establecimientos hosteleros numerosos ciudadanos tuvieron que apartarse para evitar ser atropellados.

La persecución continuó por diversas calles hasta finalizar en la calle Las Torres ya que el vehículo del fugitivo reventó una rueda tras impactar contra un coche estacionado.

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El detenido abandonó el coche e intentó escapar a pie portando una mochila y una caja metálica, pero fue interceptado y reducido por los policías que comprobaron que en el interior de la caja transportaba diversas dosis de sustancias estupefacientes, preparadas, presumiblemente, para su distribución individualizada.

Entre ellas, había 75 pastillas de éxtasis (MDMA) en diversas formas, un envoltorio con 30,45 gramos de cocaína en roca, 83,57 gramos de hachís y dos envoltorios de tusi (coca rosa) con un peso de 2,55 gramos, y también un rollo de alambre verde, utilizado habitualmente para cerrar los envoltorios con estupefaciente.

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La Policía Nacional también realizó una prueba de detección de sustancias psicotrópicas al detenido, que arrojó un resultado positivo en cocaína y cannabis. EFE

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