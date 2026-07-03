Cortada la N-601 de acceso y salida de Valladolid por un incendio en una industria

Valladolid, 3 jul (EFE).- Un incendio declarado al parecer en una empresa de reciclaje de palés y que amenaza una zona próxima a un pinar mantiene cortado el acceso y salida de Valladolid por la carretera N-601, frente al Colegio San Agustín, hasta donde se han desplazado numerosas dotaciones de Bomberos, Protección Civil y Policía.

Fuentes de la Policía Municipal de Valladolid han explicado a EFE que, ante el corte de tráfico, los vehículos están siendo desviados por rutas alternativas, en prevención de que el humo o las llamas pudieran afectar al tránsito por esa concurrida zona de la carretera de Madrid, cerca también del enlace con la ronda norte de la ciudad.

PUBLICIDAD

Una gran columna de humo ha sido visible a última hora de la tarde desde muchos puntos de la ciudad de Valladolid.

Según la información aportada por el portal de incendios forestales de la Junta de Castilla y León, el fuego ha comenzado pasadas las siete y media de la tarde y allí trabajan un técnico de extinción, dos agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre y dos autobombas.EFE

PUBLICIDAD