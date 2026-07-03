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Colapinto: Algo decepcionado, esperaba algo más por cómo se notaba el auto por la mañana

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Redacción deportes, 3 jul (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), que saldrá decimocuarto este sábado en la prueba sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Silverstone que está "algo decepcionado", ya que "esperaba algo más por cómo se notaba el auto por la mañana".

"Estoy algo decepcionado con el resultado de la calificación para el sprint ya que esperaba algo más por cómo se notaba el auto por la mañana, al principio del día", manifestó Colapinto, nacido hace 23 años en Pilar (Buenos Aires), que hace un mes logró su mejor resultado en la Fórmula Uno, al concluir sexto el Gran Premio de Canadá, en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

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"Empezamos bien el día, pero sabíamos que teníamos que hacer avances para sacar lo mejor de nuestro paquete. Hicimos algunos cambios, pero no sólo no conseguimos mejorarlo, sino que el coche era más impredecible a la hora de pilotarlo", explicó el argentino, que llegó a Silverstone después de acabar decimoquinto el pasado domingo en Austria.

"Nos queda mucho trabajo por hacer esta noche. Lo haremos lo mejor posible en el sprint con el fin de recabar más datos y hacer cambios para la calificación de mañana", apuntó Colapinto, que, a pesar de no haber puntuado en Spielberg, sigue duodécimo en el Mundial, con 16 puntos. EFE

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