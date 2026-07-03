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Cataluña plantea recuperar los peajes en vías de alta capacidad en dos o tres años

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Barcelona, 3 jul (EFE).- El secretario de Movilidad e Infraestructuras de la Generalitat, Manel Nadal, ha afirmado este viernes que el Govern se plantea recuperar los peajes en la vías de alta capacidad de Cataluña en un periodo de dos o tres años.

En una entrevista en la Cadena SER, Nadal ha señalado que las tasas por circular servirían para mejorar el estado de conservación de las carreteras, y reducir la congestión y la siniestralidad que registran vías como la AP-7.

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Los peajes se aplicarían en carreteras de alta capacidad como la AP-7, la AP-2, los ejes C-16, C-14, C-12 y l'Eix Transversal, ha señalado Nadal.

Esta semana, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, llamó en el Parlament a hacer una "reflexión colectiva" sobre la decisión de eliminar el pago en la AP-7: "Quizás nos equivocamos cuando, alegremente, todos pedimos que fuera peajes", dijo.

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En este sentido, el secretario de Movilidad ha señalado hoy que no se prevé recuperar los peajes físicos en las autopistas, sino que se están analizando posibles soluciones tecnológicas que permitan calcular el kilometraje de los usuarios de las vías.

Sistemas como el de la 'euroviñeta', por el que se cobraría una cantidad anual para circular sin límites por las vías de alta capacidad, no entran en los planes de la Generalitat, ya que la Unión Europea (UE) los ha vetado hasta 2032, por lo que serían una "solución muy provisional", ha señalado Nadal. EFE

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