Carapaz: "Luchar por las etapas y el maillot de la montaña, claros objetivos"

Barcelona, 3 jul (EFE).- El ecuatoriano Richard Carapaz (El Carmelo, 33 años) regresa al Tour de Francia con "objetivos claros, pero pisando el suelo", centrado en luchar por un triunfo de etapa y disputar el maillot de la montaña, prenda que ya logró en 2024.

Carapaz, quien compartirá galones en el EF Education con el irlandés Ben Healy, se muestra ilusionado en Barcelona, donde este sábado se lanza la 113 edición del Tour de Francia. Después de un año con altibajos físicos, el ganador del Giro 2019 y campeón olímpico 2020 sonríe de nuevo.

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"Para mi supone una gran ilusión estar de nuevo en el Tour y disfrutar de esta gran acogida que está teniendo la carrera. Vamos a tener tres semanas muy bonitas por delante, en las que espero como objetivo luchar por los triunfos de etapa y por el maillot de la montaña", aseguró Carapaz.

"La locomotora del Carchi" llega en forma después de no haber disputado el Giro de Italia y tras superar problemas físicos en primavera, incluida una intervención quirúrgica. En la reciente Vuelta a Suiza mostró un elevado estado de forma con el segundo puesto en la general.

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"En el Tour hay un nivel muy alto, pero eso lo hará bonito y espectacular, bueno para el espectador. Para mi estar aquí es importante. Será una prueba muy dura, pero quiero hacerlo bien, con objetivos claros, pero pisando el suelo. Me motiva que estén los mejores", dijo.

En el capítulo de favoritos, Carapaz señala al esloveno Tadej Pogacar como principal candidato al maillot amarillo, pero advierte de posibles sorpresas.

"No creo que el Tour esté resuelto de antemano, pero es cierto que Pogacar es el gran favorito. También creo que luego en la carrera pueden suceder muchas cosas, algo por descubrir", concluyó. EFE

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