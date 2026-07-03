Bustinduy estima que la lista de espera en dependencia caerá un 47% con nueva financiación

Madrid, 03 jul (EFE).- El Ministerio de Derechos Sociales calcula que la nueva financiación de la dependencia permitirá reducir en 2027 las listas de espera para acceder a una prestación en un 47 por ciento (más de 70.000 personas) y el número de usuarios del sistema se incrementará en 417.000 personas.

El Gobierno aprobó el pasado 23 de junio en Consejo de Ministros un real decreto para aumentar la financiación de la dependencia con 2.218 millones adicionales para 2026, de tal forma que la aportación del Estado superará los 7.200 millones de euros el año que viene, 2027.

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Según la estimación que ha hecho el Ministerio de Derechos Sociales, esta "histórica ampliación" de las cuantías que el Estado transfiere a las comunidades autónomas para financiar el sistema supondrá que al final de 2027 las lista de espera para acceder a una prestación efectiva se reducirán en un 47 por ciento.

Es decir que 71.338 personas dejarán de estar en lista de espera, un "descenso récord", según fuentes del departamento que dirige Pablo Bustinduy.

Según estas mismas estimaciones, a finales de 2027 habrá unas 416.774 personas más que recibirán una prestación por dependencia, lo que supone un aumento del 25 por ciento respecto a 2025, y una cifra total de 2.099.559 de usuarios atendidos dentro del sistema.

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Las fuentes han indicado que las nuevas cuantías para las comunidades autónomas se han empezado a abonar en este mes de julio y "se traducirán en una inversión adicional de 6.200 millones de euros a repartir entre los ejecutivos autonómicos de aquí a finales de 2027".

El Ministerio cree también en que esta inyección económica permitirá una mejora de la calidad de las prestaciones y las condiciones laborales del personal que trabaja en el sector. EFE

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