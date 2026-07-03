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Bustinduy cree que la bajada de la lista de dependencia será el "mayor legado" del mandato

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Avilés (Asturias), 3 jul (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado este viernes que la nueva financiación de la dependencia, que permitirá reducir en 2027 las listas de espera para acceder a una prestación en un 47 por ciento, va a ser el "mayor legado que deje esta legislatura al país".

"Es algo importantísimo. Va a ser el mayor legado que deje esta legislatura al país y es la mayor reforma, la mayor ampliación de la red de protección social en España en décadas", ha destacado Bustinduy, quien ha apuntado que el Gobierno de España ha aprobado una "financiación histórica" para abordar esta cuestión.

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Así lo ha afirmado Bustinduy en declaraciones a los periodistas en Avilés (Asturias), con motivo de su participación junto a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la IV Conferencia Iberoamericana Ministerial de Asuntos Sociales y Desarrollo Inclusivo, que debatirá sobre el fortalecimiento de sistemas de cuidados.

El Ministerio de Derechos Sociales calcula que la nueva financiación de la dependencia permitirá reducir en 2027 las listas de espera para acceder a una prestación en un 47 por ciento (más de 70.000 personas) y el número de usuarios del sistema se incrementará en 417.000 personas.

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El Gobierno dio luz verde el pasado 23 de junio en Consejo de Ministros a un real decreto para aumentar la financiación de la dependencia con 2.218 millones adicionales para 2026, de tal forma que la aportación del Estado superará los 7.200 millones de euros el año que viene, 2027.

Según la estimación que ha hecho el Ministerio de Derechos Sociales, esta "histórica ampliación" de las cuantías que el Estado transfiere a las comunidades autónomas para financiar el sistema supondrá que al final de 2027 las lista de espera para acceder a una prestación efectiva se reducirán en un 47 por ciento, al dejar de estar en las listas de espera 71.338 personas. EFE

mfc-agg/gv/ram

(Foto)(Vídeo)

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