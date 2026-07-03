Alemania, adiós a las tres bandas, ingresará el doble a partir de 2027

Clara Palma

Berlín (Alemania), 3 jul (EFE).- La derrota en dieciseisavos de final ante Paraguay supuso el adiós de Alemania en el Mundial y el fin de su acuerdo con Adidas. A partir de 2027, la selección teutona dejará, después de 70 años la marca deportiva de su país, para lucir Nike. Un acuerdo, según el periódico económico Handelsblatt, que pasará de 50 a 100 millones de euros al año.

PUBLICIDAD

Nike utilizó el nombre del estado estadounidense que acogió el partido de fase de grupos contra Ecuador para realizar un juego de palabras y dar pistas sobre la nueva camiseta de la 'Mannschaft'.

"Hallo (hola), New Jersey", se lee en una pancarta arrastrada con un barco frente a la Estatua de la Libertad, mensaje que también puede interpretarse como "Hola, nueva camiseta", acompañado por un "coming soon" (próximamente).

PUBLICIDAD

En el breve vídeo compartido en Instagram aparecen también las estrellas de la selección germana Jamal Musiala y Mario Götze, con camisetas pixeladas, junto con el diseñador Achraf Ait Bouzalim, el fundador de la marca alemana de ropa urbana 6PM.

"Se supone que no podéis ver esto. Pero @jamalmusiala10 @mariogotze y @achraf siempre se salen del guión", comentó Nike, usando como gancho el hecho de que legalmente no pueden mostrar la nueva equipación, ya que el contrato con Adidas no expira hasta finales de año.

PUBLICIDAD

Aunque los detalles están difuminados, se puede reconocer una equipación blanca con un cuello redondo negro que recuerda a la que la 'Mannschaft' lució en su legendario triunfo en el Mundial de Múnich de 1974, en la que tampoco figuraban las tres famosas bandas negras de Adidas.

En su larga cooperación con la empresa fundada por Adi Dassler en 1949, Alemania ganó cuatro campeonatos del mundo y tres Eurocopas con la selección masculina y dos Mundiales y ocho Eurocopas con la femenina.

PUBLICIDAD

"El dolor se ha ido ya hace mucho tiempo", comentó en una entrevista reciente con la cadena NTV el consejero delegado de Adidas, Björn Gulden, sobre la decisión tomada por la Federación Alemana de Fútbol (DFB) en 2024 de cambiar de patrocinador a partir de 2027.

Entonces, el paso -que según los medios tuvo razones meramente económicas- fue objeto de duras críticas, al considerar muchos aficionados que con él se dejaba atrás un trozo de la identidad alemana, e incluso el entonces canciller Olaf Scholz tuvo que pronunciarse al respecto y subrayar que a él le daba lo mismo mientras la selección siguiera marcando goles.

PUBLICIDAD

"Es un proceso en el que ha habido una elección. Hubiera deseado que fuera de otra manera. Pero si encaja así... Si es cierto lo que paga Nike, que lo paguen. Y la DFB verá si así es mejor o peor", comentó Gulden.

"Tenemos otros planes y otros equipos y vamos a ser muy visibles", afirmó el jefe de Adidas, que explicó en la entrevista que las equipaciones que más se venden ahora mismo entre los aficionados son la mexicana, la argentina y, en tercer lugar, la alemana.

PUBLICIDAD

Esta última, en concreto, está batiendo récords en el país centroeuropeo, y se han comprado ya tres veces más que del modelo que la selección germana lució en Catar hace cuatro años.

Está previsto alcanzar aproximadamente los tres millones de unidades, según estimó Gulden en una comparecencia reciente ante los medios en Estados Unidos.

No obstante, los rivales le pisan los talones a la empresa alemana.

De las 48 selecciones presentes en esta edición del Mundial, quizás el mayor escaparate deportivo del planeta, Adidas viste a 14 -entre ellas Argentina, España, México o Colombia-, Nike a 12 -como Brasil, Francia, Inglaterra o Uruguay- y la también germana Puma a 11, con lo que prácticamente duplica su cifra de Catar. EFE

PUBLICIDAD