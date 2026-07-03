Espana agencias

92 muertos por ahogamientos en junio en España, el peor dato desde 2015

Guardar
Google icon

Madrid, 3 jul (EFE).- Un total de 92 personas murieron el pasado mes de junio en España por ahogamiento lo que supone el peor dato desde que la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS) comenzó a elaborar el informe en 2015 y que eleva a 217 los fallecidos por esta causa en el primer semestre de este año.

El dato de junio supone 19 fallecimientos más que en el mismo mes del año pasado, que ya marcó un máximo histórico con 73 muertes, y "confirma un inicio de temporada estival especialmente preocupante", advierte la RFESS.

PUBLICIDAD

Dieciséis de los fallecidos en junio eran menores, de los cuales nueve perdieron la vida en piscinas, cinco en playas y dos en otros espacios acuáticos.

El total de 217 muertos en el primer semestre de este año son seis más que los registrados en el mismo período de 2025 y de esta cifra 18 eran menores.

PUBLICIDAD

A juicio de la Federación de Salvamento, esto refleja que se debe reforzar la vigilancia permanente sobre niños y adolescentes y recuerda que un descuido de apenas unos segundos puede tener consecuencias irreversibles.

Andalucía fue la comunidad autónoma con mayor número de ahogamientos mortales durante junio, 21, seguida de Cataluña con 13.

Baleares y la Comunidad Valenciana registraron ocho casos cada una, Galicia y la Región de Murcia siete, Canarias seis, Castilla y León cuatro; Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y País Vasco, tres; Comunidad de Madrid y Navarra, dos, y Asturias y la Rioja, uno cada una.

En el acumulado del primer semestre de 2026 Andalucía encabeza el número de fallecimientos por ahogamiento con 39 casos, seguida de Galicia, con 32, y Canarias, 30. A continuación se sitúan Cataluña, 24; Comunidad Valenciana, 15; Baleares, 10, y Castilla y León, 13.

Las playas fueron el entorno con mayor número de fallecimientos en junio con 47, lo que representa más de la mitad del total registrado durante el mes.

Las piscinas contabilizaron 19 fallecimientos, seguidas de otros espacios acuáticos como costas, mar abierto, embalses, lagos, arroyos, puertos, pantanos y presas con 19 mientras que los ríos registraron siete.

La RFESS recuerda que estos datos vuelven a poner de manifiesto que el riesgo existe en cualquier entorno acuático y que la prevención debe mantenerse con independencia del lugar elegido para el baño.

Del total de víctimas registradas en junio 68 eran hombres y 24 mujeres con lo que se mantiene la tendencia.

Por edades, las personas de mayores de 75 años fueron el grupo más afectado, con 19 fallecimientos, seguidas de las comprendidas entre 65 y 74, con 16 casos.

También destacan los nueve fallecimientos registrados entre jóvenes de 18 a 25 años y los ocho correspondientes a la franja de 26 a 34.

En cuanto a la nacionalidad 46 víctimas eran españolas, 17 procedían de otros países europeos, cinco eran de origen americano, dos africanas y en 22 casos no ha sido posible determinarla.

En 42 de los ahogamientos mortales registrados durante junio existía servicio de socorrismo en el lugar del incidente mientras que en 20 casos no había vigilancia activa en ese momento y en otros 30 no procedía la existencia de este servicio por las características del espacio acuático. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Investigadores españoles descubren un nuevo parásito presente en la sardina común: investigan si es peligroso para humanos

El estudio de la Universidad de Navarra hace hincapié en la necesidad de vigilar este tipo de infecciones

Investigadores españoles descubren un nuevo parásito presente en la sardina común: investigan si es peligroso para humanos

Cómo hacer arroz del senyoret, la receta valenciana de arroz seco con mariscos que ‘se inventó’ el pintor Joaquín Sorolla

Una de las teorías más difundidas sobre el nacimiento de esta receta sitúa su origen en el restaurante La Pepica, de Valencia, donde el pintor acudía habitualmente en busca de una buena ración de arroz

Cómo hacer arroz del senyoret, la receta valenciana de arroz seco con mariscos que ‘se inventó’ el pintor Joaquín Sorolla

La ola de calor en Francia deja 2.025 muertes más de las esperadas en una semana, con un aumento del 91% en fallecimientos en domicilios

El exceso de fallecimientos se concentra en la semana del 22 al 28 de junio y supone un aumento del 29% respecto a la semana anterior, aunque las cifras aún no incluyen todos los certificados de defunción

La ola de calor en Francia deja 2.025 muertes más de las esperadas en una semana, con un aumento del 91% en fallecimientos en domicilios

Juanjo, veterinario: “Si tu gato hace como que tira una bola de pelo, pero nunca expulsa nada, tienes que preocuparte”

La intervención temprana permite iniciar tratamientos que reducen la inflamación y mejoran la calidad de vida del animal

Juanjo, veterinario: “Si tu gato hace como que tira una bola de pelo, pero nunca expulsa nada, tienes que preocuparte”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Donald Trump presume de la guerra contra España en 1898 por Cuba, Guam, Puerto Rico y Filipinas: “Renunciaron a su control y los tomamos todos”

Donald Trump presume de la guerra contra España en 1898 por Cuba, Guam, Puerto Rico y Filipinas: “Renunciaron a su control y los tomamos todos”

Exteriores eleva a 29 el número de españoles fallecidos en el doble terremoto de Venezuela y anuncia el despliegue exitoso del hospital de campaña de la AECID

Arranca la Operación Salida: la DGT prevé más de 104 millones de desplazamientos y refuerza la vigilancia por el eclipse y los grandes movimientos hacia África y Portugal

Felipe VI tira de ahorros para pagar subidas salariales de su personal y la modernización digital de la institución: la Casa del Rey cierra 2025 con 885.000 euros en deudas

Almeida adjudica a la empresa del hermano de Esperanza Aguirre la viabilidad de la ciudad tecnológica que el Real Madrid quiere construir en Valdebebas

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 3 de julio

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 3 de julio

El sector agroalimentario genera 137.300 millones de euros para la economía española y representa ya el 20% de las exportaciones nacionales

La inmigración se consolida como motor del crecimiento económico de España: “Ha tenido un notable impacto en el aumento del PIB”

El comprador tipo de segunda vivienda gana más de 5.300 euros al mes y dedica apenas una décima parte de sus ingresos a pagarla

La industria de chips europea está en manos de EEUU y China: los conflictos internacionales afectan al mercado de semiconductores de la UE

DEPORTES

Dallas Stadium, así es el estadio del Portugal-España que medirá a Cristiano y Lamine Yamal: 80.000 espectadores con climatización y pantallas por todos lados

Dallas Stadium, así es el estadio del Portugal-España que medirá a Cristiano y Lamine Yamal: 80.000 espectadores con climatización y pantallas por todos lados

Haaland y Vinicius Jr preparan el Noruega-Brasil con un divertido vídeo en homenaje a esta comedia de culto: “Tenemos que recrearlo”

Goles y vídeo resumen: Portugal supera a Croacia en un partido marcado por el VAR y será el rival de España en octavos de final del Mundial 2026

Lamine Yamal dedica a su hermano la victoria contra Austria en el Mundial 2026: “Es como si fuera mi hijo, estoy enamorado de él”

Lamine Yamal quiere a Cristiano: el extremo se moja sobre el duelo de octavos contra Croacia o Portugal