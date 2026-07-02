Una mujer con problemas psiquiátricos mata a su madre en O Carballiño (Ourense)

Santiago de Compostela, 2 jul (EFE).- Una mujer con problemas psiquiátricos ha matado a su madre cuando ambas se encontraban en el domicilio que compartían en la aldea de A Granxa, en Seoane, dentro del término municipal de O Carballiño (Ourense).

Fuentes de la investigación han indicado a EFE que tras el suceso la mujer estuvo deambulando por la zona hasta que fue detenida por agentes de la Guardia Civil y, ante su estado, trasladada al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

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Todavía sigue en ese complejo médico a la espera de la decisión que se tome.

Los hechos sucedieron la pasada madrugada, se trató de una asfixia y la Guardia Civil investiga los detalles para el esclarecimiento del caso. EFE

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