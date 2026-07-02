Lorenzo evita dar pistas del once de Colombia y advierte del poderío de Ghana

Kansas City (EE.UU.), 2 jul (EFE).- El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, evitó este jueves revelar la formación titular para el partido de este viernes contra la selección ghanesa por los dieciseisavos de final del Mundial de 2026 y dijo que su equipo no subestima a un rival al que considera agresivo y con futbolistas de primer nivel.

"Nunca les voy a decir los jugadores que serán inicialistas, ni los futbolistas saben quién va a jugar. Tengo 26 jugadores de alto nivel y buscaremos formar el mejor once para salir a ganar el partido y seguir avanzando en este Mundial", afirmó el técnico argentino en rueda de prensa en Kansas City.

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Lorenzo destacó que el torneo ha mostrado una gran igualdad entre las selecciones y que el desgaste físico aumenta conforme avanzan las rondas por los constantes desplazamientos, los cambios de horario y los protocolos de competencia.

"Las sensaciones es que ha habido una paridad terrible. Está para cualquiera. Aparte de jugar bien hay que tener una cuota de efectividad y de suerte", manifestó.

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Sobre Ghana, el entrenador rechazó los estereotipos que durante años marcaron el análisis de los equipos africanos y afirmó que sus jugadores compiten en las principales ligas europeas.

"Los jugadores de Ghana, de Senegal, de Argelia o de Marruecos juegan en los mejores clubes de Europa. Ya no podemos generalizar a los equipos africanos por una característica especial más allá de su fortaleza física. Juegan muy bien a la pelota", sostuvo.

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El seleccionador explicó que espera un rival intenso y ordenado, aunque admitió que desconoce cuál será el planteamiento táctico que presentará el equipo dirigido por el portugués Carlos Queiroz.

"No sé si Ghana va a presentar un bloque bajo. A lo mejor quiere sorprender o sale a buscar el partido. No estoy tan seguro", señaló.

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Añadió que Colombia ha trabajado para evitar los contragolpes y proteger los espacios que deja cuando adelanta a sus laterales, uno de los aspectos que considera clave para avanzar a los octavos de final.

Ante la posibilidad de que la eliminatoria se defina en una tanda de penaltis, Lorenzo descartó modificar al arquero únicamente para esa instancia y respaldó la continuidad del titular, Camilo Vargas.

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"Tenemos dos arqueros muy buenos para esa instancia. Vargas tiene un muy buen récord atajando penales, así que no vería como algo necesario cambiar al arquero", concluyó. EFE