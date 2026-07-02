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Así han vivido el partido de España las celebridades: desde Rosalía, Penélope Cruz y Javier Bardem hasta Belén Esteban y David Villa

Varios famosos han acudido a Los Ángeles para presenciar el duelo de dieciseisavos de final del Mundial

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Rosalía, Penélope Cruz y Javier Bardem. (Reuters/Jessie Alcheh)
Rosalía, Penélope Cruz y Javier Bardem. (Reuters/Jessie Alcheh)

El partido de dieciseisavos de final entre España y Austria ha dejado estampas para el recuerdo de cómo vivían el encuentro diferentes aficionados. En un partido en el que La Roja ha logrado imponerse por tres goles, no han faltado momentos de euforia entre la hinchada española.

El partido se disputó en Los Ángeles, una ciudad que destaca por su glamour. Allí acudieron más de 60.000 espectadores para presenciar el choque. Sin embargo, ha habido tres personas que han llamado la atención y han acaparado los focos: Rosalía, Penélope Cruz y Javier Bardem. Las tres celebridades españolas no han querido perderse el primer partido de España en las eliminatorias del Mundial, tal y como ha mostrado la realización.

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La artista catalana, que se encuentra inmersa en la gira estadounidense de su tour LUX, aprovechó un hueco en su agenda para apoyar a la selección española. Lo hizo luciendo la camiseta oficial de España y una bufanda que, por momentos, se colocó sobre la cabeza, una imagen que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Por otra parte, el matrimonio apostó por un atuendo informal y trató de pasar desapercibido con gorras de visera. No obstante, las cámaras captaron varios momentos de ambos durante el encuentro. Además, la actriz madrileña lució con orgullo la camiseta de la selección española, un detalle que captaron los aficionados.

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Penélope y Javier Bardem. (Reuters/Jessie Alcheh)
Penélope y Javier Bardem. (Reuters/Jessie Alcheh)

Belén Esteban indetectable

Una de las famosas que no ha sido captada por las cámaras del partido ha sido Belén Esteban. Aun así, la colaboradora televisiva quiso dejar constancia de que estaba presente en el estadio. La madrileña compartió una historia en sus redes sociales desde las gradas del Estadio Los Ángeles, mostrando el ambiente y apoyando a la selección española.

Estadio de Los Ángeles. REUTERS/Daniel Cole/File Photo
Estadio de Los Ángeles. REUTERS/Daniel Cole/File Photo

En la publicación, Belén enfocó una de las pantallas gigantes del estadio, donde aparecían Rosalía, Penélope Cruz y Javier Bardem celebrando un gol de la Selección. De esta forma, la colaboradora dejó constancia de que estaba apoyando al combinado nacional.

Leyendas de la selección presentes en Los Ángeles

Más allá de las celebridades del mundo del espectáculo, el encuentro también contó con la presencia de varias figuras históricas del fútbol español. Uno de los rostros más reconocibles fue el de David Villa, máximo goleador de la historia de la selección, que apareció a pie de campo durante una de las conexiones de Dazn previas al partido.

En las gradas también fueron captados Carles Puyol y Fernando Hierro, ambos vestidos de traje. Mientras que Puyol acudió como invitado para seguir de cerca el encuentro, Hierro estuvo presente además en calidad de representante de la estructura deportiva de la selección española, de la que forma parte actualmente.

La presencia de tres leyendas de La Roja no pasó desapercibida entre los aficionados, que se alegraron al ver a algunos de los protagonistas de los mayores éxitos de la historia del combinado nacional apoyando al equipo en un partido clave del Mundial.

Con esta victoria, España espera su rival en octavos de final, que saldrá del duelo entre Portugal y Croacia. Si hay una cosa clara es que, al igual que en este partido, la cita volverá a atraer a numerosos aficionados y rostros conocidos.

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