La salida de Pétrot deja al Elche sin laterales izquierdos

Elche (Alicante), 2 jul (EFE).- La salida del francés Léo Pétrot, que no continuará finalmente en el Elche, obligará al club a acudir al mercado para reforzar el lateral izquierdo, una demarcación en la que también ha perdido este verano a Adrià Pedrosa, por quien no ejercerá la opción de compra pactada tras su cesión por el Sevilla.

Las dos bajas dejan al Elche sin un lateral izquierdo específico para la próxima temporada, más allá de la polivalencia de Germán Valera, utilizado habitualmente como carrilero en sistemas con tres centrales por el nuevo entrenador del equipo, Martín Anselmi.

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Pétrot, de 28 años, llegó al Elche el pasado verano procedente del Saint-Étienne y disputó 32 partidos oficiales, 18 de ellos como titular. El francés anotó además un gol en la Copa del Rey ante el Betis.

El defensa destacó por su versatilidad, ya que durante la temporada actuó tanto como lateral izquierdo como en el eje de la defensa.

El club, según admitieron días atrás el director general, Pedro Schinocca, y el director deportivo, Pepe Contreras, valoró hasta el final la continuidad del jugador, que había firmado por una temporada, aunque finalmente decidió no prolongar su vinculación.

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El Elche se despidió del jugador con un escueto comunicado en las redes sociales en el que elogió su profesionalidad “dentro y fuera del terreno de juego” y le deseó suerte en sus próximos retos profesionales. EFE

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