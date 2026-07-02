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La presentación de equipos del Tour complica la movilidad en Barcelona

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Barcelona, 2 jul (EFE).- La celebración de ceremonia de presentación de equipos del Tour de Francia 2026 este jueves por la tarde en el Eixample complica la movilidad en Barcelona desde esta mañana, especialmente los desplazamientos en transporte público.

Aun así, el Ayuntamiento de Barcelona recomienda desplazarse en Metro, un servicio que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha reforzado hasta en un 40 % respecto a su oferta habitual hoy jueves y el próximo fin de semana, días en que se celebran diversos eventos del Tour en la ciudad.

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Según fuentes de TMB, las restricciones del tráfico en el entorno de la basílica de la Sagrada Família, el Recinto del Hospital de Sant Pau y la Avenida Gaudí, han comportado que una docena de líneas de bus hayan desviado ya su recorrido desde esta mañana.

La previsión es que este 2 de julio se verán afectadas y modificarán su recorrido las líneas V21, 117, 191, 192, D50, H8, H10, V23, 19, 33, 34, 47, 100 y 101.

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La estación de Metro de Sagrada Família de L2, que queda delante del escenario en que esta tarde se hará la presentación de los equipos del Tour de Francia, estará cerrada desde la 13 horas y hasta que pasadas las 20 horas finalice el evento y los trenes pasarán de largo sin detenerse en ella.

En cambio, en la L5, que también tiene estación de Sagrada Família, se hará el mayor refuerzo de trenes, con hasta nueve convoyes más en horario de tarde, según la compañía.

El vestíbulo de Provença-Marina de la estación de Sagrada Família de la L5 quedará cerrado a partir de las 13 horas y el acceso y salida del otro puede quedar restringido para la regulación del flujo de pasaje. EFE

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