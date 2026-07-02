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La Aemet advierte de temperaturas muy altas, peligro importante y posible ola de calor

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Madrid, 2 jul (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido en la tarde de este jueves una nota especial en la que advierte de que en los próximos días, especialmente a partir del domingo, una masa muy seca y cálida dejará temperaturas muy altas, con "un nivel de peligro importante" y una posible ola de calor hasta el martes.

"En los próximos días se espera una dorsal sobre nuestro territorio y una dana que se situará al oeste de la península ibérica. Esta configuración, unida a la elevada insolación, la alta estabilidad y los vientos flojos, favorecerán la generación y extensión a buena parte del territorio de una masa muy seca y cálida", ha señalado el organismo.

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La consecuencia será "un episodio de temperaturas muy altas y persistentes a partir del domingo 5 y durante buena parte de la próxima semana, especialmente en los valles fluviales y depresiones del interior peninsular".

La Agencia avisa de "un nivel de peligro importante durante las horas centrales, especialmente para las actividades al aire libre y para personas vulnerables (edad avanzada, enfermedades cardiovasculares, etc.), con noches que serán también muy cálidas en amplias zonas".

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También el nivel de peligro de incendio "aumentará de forma generalizada a valores muy altos".

Se espera, asimismo, "un aumento de la inestabilidad a inicios de la próxima semana, con probables tormentas vespertinas de escasa precipitación en áreas montañosas".

Existe un alto grado de incertidumbre en la extensión y duración del fenómeno, debido a la evolución en la posición de la dana.

Entre el viernes y el sábado habrá ascensos térmicos, más acusados en puntos del tercio norte, especialmente en el oeste de Galicia, donde el sábado se alcanzarán los 36-39 grados. Se puede llegar a los 38-40 en el cuadrante suroccidental y a los 36-38 en la meseta sur, valle del Ebro y depresiones del nordeste.

Continuarán los ascensos entre el domingo 5 y el lunes 6, dice la Aemet, que espera para esos días el punto álgido del episodio.

"Es probable que se alcancen los 34-36 ºC en los valles interiores del Cantábrico, sin descartar los 38-40 ºC en su parte oriental el lunes. Se espera alcanzar los 36-38 ºC de forma generalizada en buena parte de la Península e interior de Baleares; 38-40 ºC en los valles del Miño y Ebro, depresiones del nordeste y cuadrante suroccidental, y 40-42 ºC en puntos de los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir", detalla la Agencia.

Con una elevada incertidumbre, advierte, el próximo lunes se iniciaría un descenso térmico por el extremo oeste peninsular, que se extendería el martes al Cantábrico, mientras que ascenderían o se mantendrían las temperaturas sin cambios en el sur y este peninsulares: 36-38 grados en puntos del Miño, buena parte de la península e interior de Baleares, 37-39 en el valle del Ebro y depresiones del nordeste y 38-40 en los valles fluviales del cuadrante suroccidental y tercio sureste.

"No se descarta que entre el domingo 5 y el martes 7 pueda conformarse una ola de calor, aunque en cualquier caso el nivel de peligro será importante en muchas zonas", incide la Aemet.

A partir del miércoles 8 es probable que se produzca un descenso progresivo de las temperaturas, aunque todavía con valores elevados en numerosas zonas durante buena parte de la semana. EFE

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