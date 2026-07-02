Hassan no desvela si Salah estará en el once inicial de Egipto: "No voy a correr risgos"

Dallas (EE.UU), 2 jul (EFE).- Hossam Hassan, técnico de la selección egipcia, no desveló este jueves si la estrella del equipo, Mohammed Salah, estará en el once inicial de su equipo en el partido de los dieciseisavos de final que disputará su equipo contra Australia en el AT&T de Arlington.

"Salah sufrió una distensión en los isquiotibiales durante el partido contra Irán. El equipo médico lo ha cuidado y hemos intentado que forme parte de los entrenamientos, al menos de forma parcial. Él quiere contribuir pero no voy a correr riesgos, salvo que esté al cien por ciento. No sabemos si estará en el once inicial", dijo en la conferencia de prensa oficial previa al partido.

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Salah se lesionó durante el encuentro frente a Irán y fue sustituido en el minuto 57. Hasta el martes no regresó a los entrenamientos, de forma personalizada, y se ha ido incorporando de forma progresiva a la dinámica de grupo.

Hossam Hassam afirmó que el exdelantero "es uno de los mejores jugadores del mundo" y se atribuyó el mérito de que "haya podido desarrollarse en los aspectos técnicos y táctico". "Ha superado las expectativas que se habían depositado en él", dijo.

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No obstante, el técnico reivindicó que más allá del concurso de Salah y del resto de lesionados (Ahmed Fattouh, Mohamed Moneim, Mohamed Hamdi y Karim Fouad) Egipto es una plantilla de con 26 jugadores. "Hemos estado trabajando dos años para tener nuestra identidad, el fútbol se trata de algo colectivo y eso es lo que queremos mostrar mañana", dijo.

"Cada partido es una nueva competición y esperamos estar a la altura. Todos nuestros jugadores son importantes. Confío en los 26, aunque me hubiese gustado que estuviesen todos bien", agregó.

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Y sobre el peligro que tiene Australia a balón parado por la altura de sus jugadores, destacó: "No se trata de ser alto o bajo. Messi no es alto y Maradona tampoco lo era. Esto no es fútbol americano, es fútbol".

"Prometemos que vamos a darlo todo. Hemos trabajado muchísimo para llegar hasta aquí y el objetivo es el mismo; llegar lo más lejos posble en esta Copa Mundial. Siempre hemos sido un equipo muy trabajador e intentaremos estar a la altura", agregó. EFE

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