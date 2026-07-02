Ester Muñoz dice que "el miedo de la izquierda" no "asusta" tras el acuerdo PP-Vox en Andalucía: "A por la Moncloa"

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha celebrado que el partido siga presidiendo las cuatro autonomías que han celebrado elecciones este curso después de que este jueves Juanma Moreno haya resultado investido presidente de la Junta de Andalucía, un indicativo de que "el miedo de la izquierda ya no asusta ni a las ovejas".

"El PSOE no solo no ha recuperado ninguna, sino que ha sacado, en tres de las cuatro, los peores resultados de la historia", ha asegurado Muñoz a través de una publicación en 'X', recogida por Europa Press, en la que ha insistido en que "la gente sigue confiando en al derecha para mejorar sus vidas".

PUBLICIDAD

Este jueves, el PP y Vox han llegado a un acuerdo de legislatura para gobernar en coalición en la Junta de Andalucía. Se trata del cuarto acuerdo firmado con el partido liderado por Santiago Abascal en el último de los territorios que quedaban pendientes tras haber cerrado pactos en Extremadura, Castilla y León y Aragón.

El 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía' que Juanma Moreno ha suscrito con Vox y que le ha permitido ser investido este jueves como presidente de la Junta de la XIII legislatura, recoge 150 medidas, incluida la prioridad nacional.

PUBLICIDAD

Además, el portavoz de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira, será vicepresidente del nuevo Ejecutivo andaluz y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.