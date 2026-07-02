El PSOE asegura que el acuerdo en Andalucía demuestra que el PP es "indistinguible" de Vox

Madrid, 2 jul (EFE).- La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha asegurado este jueves que el acuerdo de gobierno alcanzado en Andalucía para investir presidente a Juanma Moreno demuestra que el PP es ya "indistinguible" de Vox.

En un mensaje en su cuenta de X, Torró ha escrito que Moreno "nunca fue moderado" y hoy, con el acuerdo, "entierra el disfraz de cordero".

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"No hay un PP blando y un PP duro. Solo hay un PP indistinguible de Vox", ha subrayado.

El acuerdo, que será suscrito públicamente esta tarde, tendrá una parte programática, en la que Vox ha exigido la inclusión de la 'prioridad nacional' para el acceso a las ayudas y servicios públicos, y otra en la que se fijará la participación del partido de Santiago Abascal en el nuevo Ejecutivo.

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Frente a esa alianza, ha afirmado Torró, estará el PSOE andaluz, que será "el dique a los recortes en servicios públicos y derechos, vigilante de cada amenaza de retroceso de PP y Vox".

En esa misma línea se han expresado los socialistas desde la cuenta oficial del partido, en la que han afirmado que Moreno "pasa por el aro y traga con la prioridad nacional de Vox".

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"A viva voz o a la chita callando, el PP siempre termina recortando en derechos y servicios públicos", han criticado en otro mensaje en la misma red social. EFE