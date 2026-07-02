Espana agencias

El Ejido (Almería) sigue con el derribo de chabolas y pide control de inmigración ilegal

Guardar
Google icon

El Ejido (Almería), 2 jul (EFE).- El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) ha continuado con sus actuaciones contra el chabolismo mediante la reciente demolición de varias infraviviendas situadas en el núcleo de San Agustín, tras lo que ha reclamado un mayor control de la inmigración ilegal.

El alcalde del municipio, Francisco Góngora (PP), ha asegurado en una nota que desde el equipo de gobierno y la Policía Local van a seguir "actuando con firmeza para acabar con los asentamientos ilegales que proyectan mala imagen y generan marginalidad, insalubridad y problemas de convivencia y seguridad".

PUBLICIDAD

En este sentido, ha señalado que mantienen "a raya el chabolismo", al que considera "una de las consecuencias directas de la inmigración ilegal".

Góngora ha dicho que "se necesita aplicar sin complejos un modelo de inmigración, legal, ordenado, que respete nuestra capacidad de acogida, que quien venga lo haga con contrato en origen, con voluntad de trabajar y, sobre todo, de integrarse". Según ha defendido el regidor, se trata de un sistema "que huya de la marginalidad".

PUBLICIDAD

Por ello, el primer edil ha instado al Ejecutivo central a que "se empiece a aplicar con rigor y seriedad el Pacto Europeo de Migración y Asilo", al tiempo que ha exigido medidas como un mayor control fronterizo, el combate de las mafias y la aceleración de "las devoluciones de quienes no tienen derecho a estar aquí, incluidos los delincuentes y multirreincidentes, a su país de origen" para garantizar "retornos efectivos".

"La convivencia exige el cumplimiento de nuestras normas", ha insistido el alcalde, en un municipio donde desde el año 2011 se han derribado más de 2.000 chabolas en distintas actuaciones conjuntas del Consistorio y la Policía Local. EFE

mma/bfv/ram

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Kate Middleton se convierte en la taquillera de Wimbledon: cobra y escanea las entradas mientras atrapa las miradas con su traje de lino azul

La princesa de Gales se ha mostrado cercana con los aficionados en su papel de patrona del All England Club

Kate Middleton se convierte en la taquillera de Wimbledon: cobra y escanea las entradas mientras atrapa las miradas con su traje de lino azul

Caos en los supermercados de Francia por la venta de aires acondicionados: colas, altercados e intervención policial

La inminente llegada de una nueva ola de calor ha desatado una carrera por hacerse con uno de los 200.000 ventiladores puestos a la venta

Caos en los supermercados de Francia por la venta de aires acondicionados: colas, altercados e intervención policial

La discreta mujer de Pablo Motos reaparece junto a los colaboradores de ‘El Hormiguero’ para celebrar el final de temporada con una barbacoa desde el plató

La coordinadora de guiones del programa, Laura Llopis ha festejado junto al resto del equipo su éxito anual

La discreta mujer de Pablo Motos reaparece junto a los colaboradores de ‘El Hormiguero’ para celebrar el final de temporada con una barbacoa desde el plató

La Justicia francesa absuelve al exetarra Josu Ternera en su última causa pendiente y allana el camino para su entrega a España

En este proceso, celebrado el pasado abril, se le juzgó por su presunta pertenencia a ETA entre 2002 y 2005, un periodo que comenzó después de que huyera de España siendo parlamentario vasco

La Justicia francesa absuelve al exetarra Josu Ternera en su última causa pendiente y allana el camino para su entrega a España

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados del Super Once del Sorteo 3
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia francesa absuelve al exetarra Josu Ternera en su última causa pendiente y allana el camino para su entrega a España

La Justicia francesa absuelve al exetarra Josu Ternera en su última causa pendiente y allana el camino para su entrega a España

Guardias civiles exigen la dimisión “inmediata” de su directora y el cese del DAO tras sus imputaciones en el caso Leire Díez

La razón por la que Vito Quiles está en busca y captura: un “bulo” sobre un asesor de Hacienda motivó la orden judicial

Aerolíneas y aeropuertos piden a la UE que suspenda el nuevo sistema de control de seguridad de pasajeros: colas eternas y aviones con asientos vacíos

El juez del ‘caso Leire’ imputa a la directora y al DAO de la Guardia Civil por presunta prevaricación y obstrucción a la justicia

ECONOMÍA

El campo español es un 55% más competitivo que el europeo, pero paga peores salarios: los costes laborales son un 31% más bajos que la media comunitaria

El campo español es un 55% más competitivo que el europeo, pero paga peores salarios: los costes laborales son un 31% más bajos que la media comunitaria

La inmigración ayuda, pero no resuelve el problema del envejecimiento: incluso con récord de llegadas, el déficit de pensiones puede llegar al 8,5% del PIB en 2050

Manuel Heredia, un mozo de almacén que vive en la calle pese a cobrar 1.200 euros: “Prefiero poder comer que estar en una habitación y no hacerlo”

Compartir piso reduce la soledad, pero daña la salud: los que conviven sin pareja están peor que los que viven solos

Iryo se une a la tendencia del pago a plazos en el transporte y permitirá financiar sus viajes en tren

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el partido de España contra Austria: la Selección se juega seguir en el Mundial 2026 y avanzar a octavos de final

A qué hora y dónde ver el partido de España contra Austria: la Selección se juega seguir en el Mundial 2026 y avanzar a octavos de final

España - Austria, en directo: última hora del Mundial 2026 y de cómo la Selección afronta su primer ‘vida o muerte’ tras superar como líder la fase de grupos

España busca la fórmula para anular a Austria y su ‘Gegenpressing’ o presión alta y sellar el pase a octavos de final del Mundial

Llega la hora de Lamine

Bélgica remonta ante Senegal y se clasifica a los octavos del Mundial 2026 con un penalti en el último minuto de la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo