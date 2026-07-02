El Ejido (Almería) sigue con el derribo de chabolas y pide control de inmigración ilegal

El Ejido (Almería), 2 jul (EFE).- El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) ha continuado con sus actuaciones contra el chabolismo mediante la reciente demolición de varias infraviviendas situadas en el núcleo de San Agustín, tras lo que ha reclamado un mayor control de la inmigración ilegal.

El alcalde del municipio, Francisco Góngora (PP), ha asegurado en una nota que desde el equipo de gobierno y la Policía Local van a seguir "actuando con firmeza para acabar con los asentamientos ilegales que proyectan mala imagen y generan marginalidad, insalubridad y problemas de convivencia y seguridad".

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En este sentido, ha señalado que mantienen "a raya el chabolismo", al que considera "una de las consecuencias directas de la inmigración ilegal".

Góngora ha dicho que "se necesita aplicar sin complejos un modelo de inmigración, legal, ordenado, que respete nuestra capacidad de acogida, que quien venga lo haga con contrato en origen, con voluntad de trabajar y, sobre todo, de integrarse". Según ha defendido el regidor, se trata de un sistema "que huya de la marginalidad".

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Por ello, el primer edil ha instado al Ejecutivo central a que "se empiece a aplicar con rigor y seriedad el Pacto Europeo de Migración y Asilo", al tiempo que ha exigido medidas como un mayor control fronterizo, el combate de las mafias y la aceleración de "las devoluciones de quienes no tienen derecho a estar aquí, incluidos los delincuentes y multirreincidentes, a su país de origen" para garantizar "retornos efectivos".

"La convivencia exige el cumplimiento de nuestras normas", ha insistido el alcalde, en un municipio donde desde el año 2011 se han derribado más de 2.000 chabolas en distintas actuaciones conjuntas del Consistorio y la Policía Local. EFE

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