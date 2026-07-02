El Canijo de Jerez y Duquende celebran en San Fernando (Cádiz) el aniversario de Camarón

Cádiz, 2 jul (EFE).- Los Estanques y El Canijo de Jerez y Duquende protagonizan los dos conciertos con los que San Fernando (Cádiz) conmemora este jueves y mañana viernes el aniversario de la muerte del cantaor, ocurrida el 2 de julio de 1992 cuando contaba con 41 años.

La ciudad natal del cantaor conmemora cada año su legado en el aniversario de su fallecimiento, pero en esta ocasión ha querido hacer un evento especial al enmarcarse en el Año Camarón, ya que en este 2026 el artista habría cumplido 75 años.

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Por ello el Ayuntamiento ha impulsado dos espectáculos inéditos y de producción propia, concebidos exclusivamente para San Fernando.

Así la plaza del Rey acogerá esta noche a Los Estanques y El Canijo de Jerez, que protagonizarán un espectáculo exclusivo de fusión y reinterpretación de temas vinculados al universo musical de Camarón, acompañados por la artista isleña Mesalla, Cristian de Moret, José de los Camarones y Pedro Pimentel.

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Mañana 3 de julio será el turno de Duquende, una de las grandes voces del flamenco actual, que presentará el espectáculo exclusivo 'Yunque, Clavo y Alcayata', concebido también para el Año Camarón.

El Farru, May Fernández, Rubio de Pruna y Rosario Montoya, la Reina Gitana, se sumarán a este espectáculo que reivindica la herencia artística de Camarón. EFE

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