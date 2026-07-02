El Baskonista DJ Stewart será comunitario tras debutar con Macedonia del Norte

Vitoria, 2 jul (EFE).- El jugador de Kosner Baskonia DJ Stewart, recientemente fichado por el equipo vitoriano, debutó este jueves con la selección de Macedonia del Norte y podrá jugar con pasaporte comunitario con su club.
El jugador estadounidense firmó un contrato por dos temporadas con el club azulgrana, que con este movimiento abre el abanico de fichajes para poder incorporar a otro extracomunitario además de Kobi Simmons.
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Macedonia del Norte, dirigida por el exbaskonista Josep María Berrocal, se impuso a Irlanda por 77-56 y el jugador azulgrana firmó 7 puntos y 9 rebotes. EFE
jd/sab
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