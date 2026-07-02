Dzeko no cierra la puerta a seguir con Bosnia

Houston (EE.UU.), 1 jul (EFE).- Edin Dzeko, delantero de Bosnia de 40 años, no cerró la puerta a seguir compitiendo con su selección, después de la derrota por 0-2 sufrida ante Estados Unidos en el Levi's Stadium de Santa Clara.
"Hablaremos de eso más adelante, veremos", aseguró Dzeko en la entrevista a pie de campo al acabar el encuentro.
Dzeko, delantero del Shalke 04 en Alemania, es internacional absoluto con Los Dragones desde 2007.
"No hay un mensaje específico para nuestros aficionados, solo agradecimiento por su apoyo. Espero que estén orgullosos de nosotros como nosotros lo estamos de ellos", dijo Dzeko. EFE
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