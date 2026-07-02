Detienen en Melilla a un fugitivo reclamado por Francia por un homicidio en 2024

Melilla, 2 jul (EFE).- La Policía Nacional ha detenido y puesto a disposición judicial en Melilla durante el primer semestre de 2026 a 170 fugitivos por delitos de diversa naturaleza, uno de ellos reclamado por Francia por estar supuestamente implicado en un homicidio cometido en septiembre de 2024 en Toulouse.

En concreto, en un crimen donde un grupo criminal asesinó a tiros a una persona en la vía pública e hirió a otras dos, una de ellas de gravedad, según ha informado en una nota la Policía, que detuvo a este fugitivo el pasado 5 de abril en el filtro de vehículos del puerto de Melilla gracias a la actuación de agentes del Grupo Operativo de Fronteras (GOF).

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El individuo fue detenido en cumplimiento de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por diferentes autoridades judiciales francesas.

Las 170 detenciones han sido llevadas a cabo por agentes de la Jefatura Superior de Policía de Melilla en colaboración con las distintas autoridades judiciales, logrando localizar a los reclamados principalmente en los pasos fronterizos terrestre, marítimo y aéreo, en la vía pública y en medios de transporte con destino a la ciudad.

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Las órdenes de búsqueda y detención estaban relacionadas con delitos como agresiones sexuales, terrorismo, lesiones, robos con violencia e intimidación, robos con fuerza, estafas, daños, delitos contra la salud pública o contra la seguridad vial, entre otros, y cerca del 90 % de los detenidos eran hombres.

Muchas de las personas reclamadas eluden de forma deliberada las citaciones judiciales, permaneciendo en situación de búsqueda hasta su localización y detención, y algunas de ellas son delincuentes habituales o especializados, según la Policía.

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En los seis primeros meses del año se han tramitado en Melilla 1.254 propuestas de sanción administrativa por tenencia y/o consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

La gestión de todas las requisitorias judiciales corresponde a la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Melilla, que actúa en coordinación con el Juzgado de Instrucción de Guardia de Melilla y con los órganos judiciales reclamantes.

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En el caso de las reclamaciones internacionales, la coordinación se realiza además a través de los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional. EFE

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