Espana agencias

Detienen en Melilla a un fugitivo reclamado por Francia por un homicidio en 2024

Guardar
Google icon

Melilla, 2 jul (EFE).- La Policía Nacional ha detenido y puesto a disposición judicial en Melilla durante el primer semestre de 2026 a 170 fugitivos por delitos de diversa naturaleza, uno de ellos reclamado por Francia por estar supuestamente implicado en un homicidio cometido en septiembre de 2024 en Toulouse.

En concreto, en un crimen donde un grupo criminal asesinó a tiros a una persona en la vía pública e hirió a otras dos, una de ellas de gravedad, según ha informado en una nota la Policía, que detuvo a este fugitivo el pasado 5 de abril en el filtro de vehículos del puerto de Melilla gracias a la actuación de agentes del Grupo Operativo de Fronteras (GOF).

PUBLICIDAD

El individuo fue detenido en cumplimiento de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por diferentes autoridades judiciales francesas.

Las 170 detenciones han sido llevadas a cabo por agentes de la Jefatura Superior de Policía de Melilla en colaboración con las distintas autoridades judiciales, logrando localizar a los reclamados principalmente en los pasos fronterizos terrestre, marítimo y aéreo, en la vía pública y en medios de transporte con destino a la ciudad.

PUBLICIDAD

Las órdenes de búsqueda y detención estaban relacionadas con delitos como agresiones sexuales, terrorismo, lesiones, robos con violencia e intimidación, robos con fuerza, estafas, daños, delitos contra la salud pública o contra la seguridad vial, entre otros, y cerca del 90 % de los detenidos eran hombres.

Muchas de las personas reclamadas eluden de forma deliberada las citaciones judiciales, permaneciendo en situación de búsqueda hasta su localización y detención, y algunas de ellas son delincuentes habituales o especializados, según la Policía.

En los seis primeros meses del año se han tramitado en Melilla 1.254 propuestas de sanción administrativa por tenencia y/o consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

La gestión de todas las requisitorias judiciales corresponde a la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Melilla, que actúa en coordinación con el Juzgado de Instrucción de Guardia de Melilla y con los órganos judiciales reclamantes.

En el caso de las reclamaciones internacionales, la coordinación se realiza además a través de los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional. EFE

mrg/pst/lml

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Segunda ola de calor del verano: a partir del fin de semana los termómetros superarán los 40ºC por el día y los 25ºC por la noche

El episodio de temperaturas extremas afectará especialmente a Galicia, puesto que será “un calor muy intenso para lo que es habitual en esta comunidad”

Segunda ola de calor del verano: a partir del fin de semana los termómetros superarán los 40ºC por el día y los 25ºC por la noche

Suspenden de funciones a un guardia civil por presentarse tres horas tarde en el cuartel y modificar su fichaje para ocultarlo

El agente tampoco se presentó a un segundo turno asignado ese mismo año. El tribunal señala que alterar el registro agrava la falta y confirma la desatención del deber

Suspenden de funciones a un guardia civil por presentarse tres horas tarde en el cuartel y modificar su fichaje para ocultarlo

Los incendios en Leciñena (Zaragoza) y La Fueva (Huesca) amenazan Aragón: más de 2.000 hectáreas afectadas y vecinos desalojados

La situación continúa siendo “preocupante” y ninguno de los dos fuegos se encuentra estabilizado

Los incendios en Leciñena (Zaragoza) y La Fueva (Huesca) amenazan Aragón: más de 2.000 hectáreas afectadas y vecinos desalojados

El Senado de Bolivia crea una comisión especial de investigación para “indagar las presuntas gestiones de influencia ejercidas” por Zapatero a favor del Grupo Gloria

Atiende con esto a una petición de Alianza Libre, que hace unos días instaba a investigar si hubo contraprestaciones económicas a cambio de intermediación política y judicial por parte de Zapatero, y pedía que la Cancillería recabara todos los datos disponibles en España

El Senado de Bolivia crea una comisión especial de investigación para “indagar las presuntas gestiones de influencia ejercidas” por Zapatero a favor del Grupo Gloria

Anita Williams revive el accidente que sufrió en ‘GH DÚO’ y confiesa cómo acabó en prisión: “Perdí una falange del dedo”

La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ y ‘Supervivientes’ ha recordado dos de los episodios más duros de su vida: el grave accidente que sufrió en televisión y los cuatro meses que pasó en la cárcel

Anita Williams revive el accidente que sufrió en ‘GH DÚO’ y confiesa cómo acabó en prisión: “Perdí una falange del dedo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Suspenden de funciones a un guardia civil por presentarse tres horas tarde en el cuartel y modificar su fichaje para ocultarlo

Suspenden de funciones a un guardia civil por presentarse tres horas tarde en el cuartel y modificar su fichaje para ocultarlo

El Senado de Bolivia crea una comisión especial de investigación para “indagar las presuntas gestiones de influencia ejercidas” por Zapatero a favor del Grupo Gloria

La Comunidad de Madrid deniega el 56% de las ayudas a víctimas de violencia de género: “Pide requisitos que la ley estatal no exige”

La Policía Nacional advierte: “El problema no es llevar un reloj caro, el problema es que han estudiado tus pasos y saben que lo llevas”

Víctor de Aldama celebra que no entra en prisión en la boda en Ibiza del abogado de una de sus empresas “instrumentales”, investigada por defraudar 70 millones

ECONOMÍA

España marca récord con 22,4 millones de afiliados en junio y el paro baja de 2,3 millones por primera vez desde 2008, pero persiste la estacionalidad

España marca récord con 22,4 millones de afiliados en junio y el paro baja de 2,3 millones por primera vez desde 2008, pero persiste la estacionalidad

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de julio

El amor también depende del tamaño de la cartera: la precariedad laboral impide a miles de españoles vivir en pareja

El aire acondicionado puede triplicar el recibo de la luz: cambiar de hábitos de consumo y de tarifa reduce el gasto un 68%

La trampa de la natalidad: tener más hijos aumentaría el gasto fiscal y no daría beneficios al pago de las jubilaciones

DEPORTES

España busca la fórmula para anular a Austria y su ‘Gegenpressing’ o presión alta y sellar el pase a octavos de final del Mundial

España busca la fórmula para anular a Austria y su ‘Gegenpressing’ o presión alta y sellar el pase a octavos de final del Mundial

Llega la hora de Lamine

Bélgica remonta ante Senegal y se clasifica a los octavos del Mundial 2026 con un penalti en el último minuto de la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo

Estados Unidos elimina a Bosnia y se cita con Bélgica en octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Un exjugador del Real Madrid carga contra Vinícius Jr: “No es una estrella mundial”