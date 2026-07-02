Dani Olmo y Pedro Porro, novedades en el once de España

Inglewood, 2 jul (EFE).- Dani Olmo, en lugar de Mikel Merino, y Pedro Porro, por Marcos Llorente, son las novedades en el once titular de la selección española para enfrentarse a la de Austria este jueves en los dieciseisavos de final del Mundial en Los Ángeles.

Luis de la Fuente repite para la primera eliminatoria el once que goleó a Arabia Saudí (4-0) en la segunda jornada de la fase de grupos, el mejor partido de España hasta la fecha en el torneo.

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El once de España lo forman: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal y Álex Baena. EFE