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Congelar óvulos antes de los 36 años duplica las posibilidades de ser madre a los 40

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Barcelona, 2 jul (EFE).- Congelar óvulos antes de los 36 años multiplica por dos las probabilidades de ser madre con sus propios óvulos a los 40 años, sin necesidad de recurrir a la donación, según concluye un estudio de la clínica Dexeus Mujer.

La investigación ha evaluado la tasa de retorno -pacientes que solicitan utilizar los óvulos tras vitrificarlos- y los resultados reproductivos de 1.859 mujeres que preservaron su fertilidad por causas no médicas entre 2012 y 2024.

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Un 30 % de las mujeres decidió volver al centro para utilizar los óvulos, un 50 % de las cuales logró ser madre a pesar de tener 41 años de media.

Así, los resultados confirman la efectividad de esta estrategia para hacer frente al retraso de la maternidad, siempre que los óvulos se vitrifiquen a una edad temprana, pues se multiplican por 10 las posibilidades que tiene la mujer de ser madre de forma natural a los 40.

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La investigación también revela que la demanda de tratamientos de preservación de la fertilidad se ha disparado en los últimos cinco años, por lo que se espera que la tasa de retorno en preservación continúe creciendo, al menos a corto plazo.

Actualmente, la edad media al tener el primer hijo en España es de 32,6 años y el porcentaje de nacimientos de madres que ya tienen 40 años o más ha pasado del 7,2 % del total en 2014 al 10,4 % en 2024.

Esta realidad se ha traducido en un aumento de los problemas de infertilidad y un descenso de la natalidad, pues ya se registran un 25 % menos de nacimientos que hace una década. EFE

dic/mg/acm

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