Antidroga insta a las fuerzas de seguridad a registrar los actos de violencia de narcolanchas para achacarles piratería

La Fiscalía Antidroga ha emplazado a las fuerzas de seguridad a que registren "cualquier acto de violencia" contra ellas por parte de embarcaciones que se dedican al narcotráfico para poder imputarles el delito de piratería.

Por medio de una instrucción dirigida a la Guardia Civil y recogida por Europa Press, la fiscal jefa de Antidroga, Rosa Ana Morán, advierte que "los actos de violencia y acometimiento que cada vez con mayor intensidad se están produciendo en aguas internacionales y nacionales contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o miembros de Vigilancia Aduanera utilizando embarcaciones se vienen incrementando en los últimos años".

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Y han aumentado, continúa, "sin que se haya dado una respuesta punitiva suficiente para enfrentar el reto que estas actividades violentas suponen contra la seguridad de la navegación marítima y contra la vida y la integridad física de los afectados".

Por ello, pide que en todos los atestados, oficios o informes que remitan a la Fiscalía Especial Antidroga "referidos a actuaciones sospechosas de estar cometiendo un delito de tráfico de drogas en aguas internacionales y también en aguas sometidas a la soberanía española utilizando embarcaciones semirrígidas, veleros o cualquier otra embarcación, prohibida o no, se haga expresa y detallada constancia de cualquier acto de violencia, intimación, ataque o acometimiento directo o indirecto".

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Se refiere a actos "cometidos por los conductores y ocupantes de estas embarcaciones contra embarcaciones oficiales o contra las personas que las ocupan, especialmente cuando estos actos violentos se dirigen contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de vigilancia aduanera en su labor de impedir la comisión de delitos".

"La constatación en el atestado de todos los detalles de los actos cometidos, acompañados, cuando se disponga de ellos, de fotos, grabaciones cualquier otro medio de constancia permitirá al fiscal poder conocer mejor los hechos ocurridos y valorar para la interposición de la correspondiente querella la existencia de indicios que permitan imputar a los querellados, junto a otros, un delito de piratería", explica.

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