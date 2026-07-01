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Veinte años del carné por puntos: un 73,5 % menos de fallecidos en carretera en España

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Madrid, 1 jul (EFE).- Este miércoles se cumplen 20 años de la entrada en vigor del carné por puntos, dos décadas en las que la tasa de siniestralidad vial se ha reducido en un 73,5 por ciento al pasar de 128 fallecidos por millón de habitantes (un 25 por ciento por encima de la media europea) a 37 en 2024 (un 18 por ciento por debajo).

Estas cifras han situado a España entre los países europeos de referencia en materia de siniestralidad vial y se ha consolidado como el quinto país más seguro de Europa en materia de tráfico, ha señalado el Ministerio del Interior en un comunicado.

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El permiso por puntos, una de las medidas más relevantes impulsadas en materia de seguridad vial en las últimas décadas, supuso un cambio de paradigma en la política de tráfico y en la concepción de la responsabilidad al volante, ha subrayado Interior.

En los veinte años de vigencia se han tramitado más de 22 millones de sanciones con detracción de puntos, lo que "pone de manifiesto su papel como herramienta para corregir conductas de riesgo y promover una conducción más segura", señala Interior.

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Aunque el volumen de puntos retirados ha aumentado en los últimos años, este incremento, según el ministerio, responde más a las modificaciones normativas que han endurecido determinadas infracciones como el uso del móvil al volante, el consumo de alcohol y drogas o no utilizar el cinturón, el casco y demás elementos de protección que a un deterioro generalizado del comportamiento de los conductores.

El porcentaje de ciudadanos sancionados con infracciones que conllevan pérdida de puntos alcanzó su máximo en 2009 con un 5,2 % y desde 2016 se mantiene estable entre el 3,7 y el 4,1 %, lo que refleja "una mejora sostenida en el cumplimiento de las normas de circulación".

Esta tendencia también se aprecia en el saldo de puntos de los conductores. En 2024, cerca del 73 % conserva los 15 puntos íntegros y más del 90 % mantiene 12 puntos o más. Asimismo, el saldo medio supera los 13,5 puntos por conductor, lo que "evidencia una mejora general de los comportamientos al volante", destaca Interior.

En estas dos décadas más de 353.000 conductores perdieron el permiso por agotar su saldo, con un máximo registrado en 2019 cuando se contabilizaron 39.505 pérdidas de vigencia. La media anual se sitúa en más de 20.000.

Más del 91 % de los conductores que han perdido la vigencia de su permiso lo han hecho una sola vez, mientras que cerca del 8 % ha reincidido en dos ocasiones. Los casos más persistentes con tres o más pérdidas del permiso son minoritarios, con apenas el 1,1 % desde la implantación del sistema.

Interior pone también el acento en los cursos de sensibilización y reeducación vial, que se han consolidado como uno de los pilares del permiso por puntos, al combinar la recuperación de puntos y permisos con una labor de concienciación orientada a modificar conductas de riesgo y fomentar una movilidad más segura.

Desde la implantación del sistema se han impartido cerca de 142.000 cursos, por los que han pasado más de un millón de conductores, con una tasa de aprovechamiento superior al 99 %.

La red de centros autorizados ha experimentado un crecimiento al pasar de 196 en 2006 a 244 en 2017 y alcanzar los 1.086 en 2024, un aumento que se ha visto impulsado por la liberalización del modelo de prestación de los cursos, lo que permitió que en 2024 se impartieran casi 15.000 acciones formativas, la cifra más alta registrada hasta la fecha que llegó a más de 117.000 conductores.

Tras dos décadas de funcionamiento, Interior apunta a que el permiso por puntos afronta una nueva etapa, cuyas líneas de actuación van orientadas al endurecimiento de las medidas dirigidas a los infractores reincidentes, especialmente en conductas de alto riesgo como el uso del móvil al volante o la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas.

Asimismo, avanzará en un contexto de mayor integración europea, impulsando la cooperación más estrecha entre los Estados miembros para facilitar el intercambio de información, la identificación de infractores y la ejecución transfronteriza de sanciones. EFE

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