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Sinner avanza sin brillo

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Redacción deportes, 1 jul (EFE).- El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo y vigente campeón, alcanzó la tercera ronda de Wimbledon sin alardes, al ganar al portugués Nuno Borges por 7-6(4), 7-6(2) y 6-4, y se enfrentará al estadounidense Jenson Brooksby, que eliminó al peruano Ignacio Buse por 6-2, 6-2 y 6-3.

El jugador de San Cándido no necesitó las cinco mangas para atravesar la ronda tal y como sucedió en su primer encuentro contra el serbio Miomir Kecmanovic, pero pasó por momentos de apuros, sobre todo en el segundo set, cuando llegó a estar 5-3 en contra y el saque del lado de su rival.

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Sinner tardó dos horas y 34 minutos en sacar adelante el compromiso y alargar la defensa de su título. EFE

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