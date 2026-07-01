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Puente descarta incidencia electoral de la 'Ley de Nietos' y dice que el PP presentó una norma "idéntica"

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El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha descartado este miércoles en Valladolid que exista una intencionalidad electoral en la denominada 'Ley de Nietos' y ha acusado a Vox, "lamentablemente seguido por el PP", de realizar una política de "señuelos y de miedo" ante la falta de propuestas "sólidas" para la ciudadanía.

En declaraciones previas a la presentación del proyecto de la empresa Gotion, Puente ha asegurado que "cuando no se tiene nada sólido que ofrecer", como medidas en materia de industria o empleo, "se hace política de señuelos" y, a su juicio, esta es la estrategia que ejecuta Vox "lamentablemente seguido por el PP".

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En este sentido, el ministro ha recordado que el PP propuso una norma "prácticamente idéntica" a la que está en vigor. "Si ustedes observan el texto de la ley y la enmienda que el PP presentó a la ley, verán que el contenido es prácticamente idéntico al que en su día propuso el PP", ha insistido para desmentir cualquier "incidencia electoral" de la medida.

Asimismo, el titular de Transportes ha defendido que el proyecto normativo constituye una herramienta de "reconocimiento de derechos de nacionalidad de personas que, por sus antecedentes, por sus antepasados, tenían este derecho". Por el contrario, ha subrayado que la trascendencia en las urnas es "nula", tal y como demuestra la historia de los últimos 50 años de democracia en España con el sufragio exterior.

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Para fundamentar su argumento, Puente ha detallado que el voto en el extranjero "no ha movido nunca ninguna cantidad significativa de diputados". En concreto, ha especificado que en la historia democrática del país se han elegido casi 6.000 diputados y "solo cuatro han variado con arreglo al voto en el extranjero".

Por todo ello, el ministro ha reiterado que las críticas de la oposición responden a un intento de "sembrar miedo" y "sembrar dudas sobre el sistema". "Cuando se tienen cosas que ofrecer, no se dedican a los señuelos", ha zanjado.

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