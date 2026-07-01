Potter se rinde ante Mbappé y Olise: "No he visto un equipo mejor que Francia"

East Rutherford (EE.UU.), 30 jun (EFE).- El seleccionador de Suecia, Graham Potter, cayó rendido ante la calidad de Kylian Mbappé y Michael Olise, y advirtió que hasta ahora no ha visto "un equipo mejor" que el francés, tras caer eliminado este martes en dieciseisavos de final del Mundial ante 'Les Bleus'.

"Ganó el mejor equipo, felicitaciones a Francia. Nosotros teníamos que ser perfectos e incluso si hubiéramos sido perfectos, no sé si lo hubiéramos logrado", dijo en rueda de prensa tras perder 3-0 ante la selección francesa, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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"No es ninguna vergüenza perder ante Francia. fue el mejor y tienen jugadores de muy alto nivel", añadió.

El técnico inglés resaltó en numerosas ocasiones la calidad del combinado galo, en concreto de Mbappé, autor de dos de los tres goles del encuentro, y Olise, que dio dos asistencias.

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"Kylian es un jugador de muy alto nivel. Su gol fue un ejemplo de velocidad. La forma en que dispara es de muy alto nivel", reconoció.

De Olise, hoy en el Bayern Múnich, comentó que ya conocía sus excelentes condiciones desde su etapa como jugador del Crystal Palace inglés.

"Él nos encantaba. Podíamos ver su calidad. Tiene capacidad en ambos lados, los pases finales, las asistencias que acaban en gol... Es fantástico ver cómo juega", afirmó.

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Potter valoró de forma positiva cómo arrancó el partido Suecia y lamentó el primer gol de Mbappé, que llegó justo antes del descanso.

"No he visto a ningún equipo mejor que ellos", aseveró.

Sin embargo, subrayó que se marcha "orgulloso" de sus jugadores y del camino recorrido, pero al mismo tiempo "decepcionado" porque pensaba llegar más lejos en el torneo.

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"Los jugadores han dado lo máximo, han trabajado como un equipo", defendió. Potter espera que la participación en el Mundial 2026 les sirva como "base" para continuar evolucionando.

"Ha sido una experiencia fantástica y tenemos que quedarnos con lo que hemos aprendido", agregó. EFE

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